Бійці ЗСУ у Запорізькій області розбили станцію РЕБ і 4 гаубиці окупантів Росії

Ворожі війська зазнали втрат у Запорізькій області / Фото Reuters

Збройні сили України у Запорізькій області розтрощили станцію радіоелектронної боротьби і пошкодили 4 гаубиці та іншу військову техніку російських окупантів. При цьому перехоплено і знищено 1 ворожу крилату ракету. Про це заявили сили оборони Запорізького краю.

Як повідомили сили оборони Запоріжчини у Facebook, за добу, 8 квітня, було знищено 4 ворожі гаубиці. Знищили й іншу військову техніку. Ліквідовано 5 російських військовослужбовців.

Крім того, системи ППО України над Запорізькою областю перехопили і знищили одну крилату ракету ворога.

Ворожі втрати за добу 8 квітня на Запоріжчині

особового складу - знищено 5 осіб, поранено 1 особу;

танків - знищено 1;

бойових броньованих машин - знищено 4;

станцій радіо електронної боротьби - знищено 1;

автомобільної техніки - знищено 7;

гаубиць Д – 30 калібру 122 міліметри - пошкоджено 4.

Війна Росії проти України

У Міноборони України зробили заяву про те, що Росія продовжує перегрупування своїх військових підрозділів. Окупанти готують новий наступ на територію української держави. Вони збираються захопити всі регіони Донецької та Луганської області. При цьому у відомстві зазначили, що загарбники можуть спробувати взяти під контроль і Харків. Однак у росіян таких ресурсів немає.

Також у відомстві сказали, що Росія змінила план наступу на Україну. Ворожі війська не очікували на чітку та організовану оборону з боку українських військових підрозділів. Москва вивчає свої помилки і збирається піти в атаку.

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Американський генерал Майкл Міллі припускає, що війна РФ проти України буде довгою і виснажливою. Ані Київ, ані Москва відступати не збираються. Перемогою України може стати відновлення територіальної цілісності держави в межах 1991 року.

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