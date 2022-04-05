ЗСУ розбили окупантів РФ у Харківській області та показали понад 50 одиниць знищеної техніки

Армія України продемонструвала масштаби втрат окупантів тільки в одному невеликому населеному пункті.
Збройні сили України показали десятки знищеної військової техніки окупантів у невеликому населеному пункті на півдні Харківської області. На масштаби втрат вказує кількість зламаних ворожих бойових машин.
На сторінці 93-ї Окремої механізована бригади Холодний яр у соціальній мережі Facebook повідомили , що військові, публікуючи фотографії розбитої військової техніки, хотіли продемонструвати масштаби втрат окупаційних військ.
читайте такожСвоїх кидаємо: окупанти, тікаючи від ЗСУ, залишили десятки "двохсотих" і робочу технікуФото техніки наводиться тільки з одного невеликого населеного пункту у Харківській області. Знімків більше 50.
"Розбита російська техніка в одному зі звільнених холодноярцями сіл на півдні Харківщини. Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті", - підкреслили військові.
Главред зібрав для вас основні фото розбитої техніки загарбників РФ.
Армія України знищує військову техніку окупантів РФ
У Луганській області ЗСУ розтрощили командно-оглядовий пункт російської армії. Завдяки високому рівню підготовки військові змогли обійти об'єкт, який добре охоронявся, і завдати прицільного удару. Один пуск з протитанкового ракетного комплексу влучно вразив ціль.
4 квітня Сили спеціальних операцій Збройних сил України рознесли станцію супроводу і підсвічування цілей типу 30н6 зенітно-ракетного комплексу С-300. Опубліковані фотографії зруйнованої радіолокаційної станції. Ще в березні українські військові попереджали про те, що війська РФ розгорнули станцію під Києвом.
На одному з напрямків Сили спеціальних операцій знайшли кинутий окупантами Росії зенітно-ракетний комплекс Бук. Неподалік виявили і схрон, де загарбники ховали зброю і боєприпаси. У підсумку українські захисники отримали нові трофеї.
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