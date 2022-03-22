На Сумщині 300 росіян відмовилися воювати з Україною: забрали 70 одиниць техніки і поїхали

Війська РФ все частіше відмовляються виконувати злочинні накази свого керівництва - Генштаб / Reuters

Під час війни Росії проти України стало більше випадків, коли російські військові відмовляються виконувати злочинні накази. У Охтирському районі Сумської області 300 солдатів РФ покинули район бойових дій і забрали свої 70 одиниць техніки. Ворожі війська несуть серйозні втрати - росіяни намагаються знайти підтримку в інших державах, у той час, коли армія Білорусі не поспішає вступати у війну. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба Генштабу, у Охтирському районі на Сумщині встановлені факти непокори військовослужбовців РФ своєму командуванню. Вказується, що близько 300 солдатів ворожої армії вирішили не виконувати наказ щодо участі в бойових діях. Вони вирішили піти з району боїв і забрали свої 70 одиниць військової техніки.

Також наголошується, що російські військові підрозділи несуть серйозні втрати в боях проти армії України. Тому російське керівництво намагається знайти підтримку в інших країнах. Зокрема, РФ веде пропагандистську роботу у Білорусі, щоб переконати білоруських військових взяти участь у збройній агресії щодо української держави.

Однак Мінськ не поспішає офіційно вступати у війну. Лукашенко на словах готовий воювати, але поки що на такий крок не пішов.

Підкреслюється, що за минулі 24 години сили оборони України відбили 13 ворожих атак, розтрощили 14 танків, 8 БМП, 2 МТ-ЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі.

Системи протиповітряної оборони вразили 2 повітряні ворожі цілі.

Загинули 300 російських солдатів.

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявили, що фіксуються ознаки готовності Білорусі вступити у війну Росії проти України. Втім, пізніше у Мінську вирішили відвести війська від українських кордонів.