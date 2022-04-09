ЗСУ знищують "військову міць" Росії в Україні: воїни розбили бойові машини ворога

Розбита техніка російської армії в Україні / facebook.com/93OMBr

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади ВСУ рознесли чергову колону ворожої техніки російських окупантів. Українські військові зазначили, що бойові можливості армії РФ перебільшені. Військова міць військ загарбника закінчиться в Україні.

На сторінці 93-ї Омбр у Facebook опубліковані фотографії російської військової техніки, яку було розбито під час бойових дій між силами української оборони і окупантами.

Розбита техніка окупантів РФ в Україні / facebook.com/93OMBr

Розбита техніка окупантів РФ в Україні / facebook.com/93OMBr

Розбита техніка окупантів РФ в Україні / facebook.com/93OMBr

Розбита техніка окупантів РФ в Україні / facebook.com/93OMBr

Українські бійці сказали, що військова міць Росії закінчиться в Україні.

"Російська армія не сильна. Вона просто довга. Росія вела багато воєн з різними країнами, але скінчиться її військова міць тут, в Україні", - підкреслюється в повідомленні.

ЗСУ знищують техніку окупантів РФ

Раньше український спецназ ЗСУ захопив засоби ППО ворога - зенітно-ракетний комплекс Бук і бойовий пункт управління комплексу Бук М1. Військову техніку буде передано на баланс сил оборони України.

Бійці Збройних сил України у Закарпатській області знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів (РЕБ) та іншу ворожу військову техніку. Також вони пошкодили 4 гаубиці противника. Ліквідовано 5 російських військових. При цьому знищили одну крилату ракету ворога.

Українські військові збили новітній російський безпілотний літальний апарат Оріон. Безпілотник може забезпечувати тривале патрулювання території. На БПЛА можна встановити до чотирьох боєприпасів різного призначення, у тому числі і ракети повітря-земля. Примітно, російські пропагандисти називали його "вбивця Байрактарів".

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