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Два танки ЗСУ розбили 10 ворожих: Арестович розповів про потужний удар по окупантах РФ під Києвом

2 квітня 2022, 16:49

Сили оборони України звільнили понад 30 населених пунктів у Київській області, сказав Олексій Арестович.

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Два танки ЗСУ знищили посилену ворожу танкову роту - Арестович / Макс Левін

Сили оборони України у Київській області звільнили від російських окупаційних військ понад 30 населених пунктів. У селищі Дмитрівка здійснено героїчний вчинок: два українських танки розбили посилену ворожу танкову роту – 10 танків, повітряно-десантний батальйон. В результаті чимала кількість бойових машин десанту РФ змушені були відступити. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час свого брифінгу у суботу, 2 квітня, він розповів про те, що за минулу добу головним напрямком роботи ЗСУ була Київська область. Зокрема, з північного заходу та північного сходу столиці українські війська вибивали ворожі підрозділи від кордону.читайте такожЗгоріли разом з танками і Градами: ЗСУ знищили на Запоріжжі десятки російських окупантів

"Вибивали вдало, звільнили понад 30 населених пунктів", - сказав Арестович.

Також він зазначив, що в селищі Дмитрівка сили української оборони здійснили героїчний вчинок. Два українських танки знищили танкову роту окупантів РФ у складі 10 танків і повітряно-десантного батальйону. У підсумку ворожий підрозділ більшої чисельності змушений був відступити.

"Зокрема, в селищі Дмитрівка два наших танки викотилися на посилену танкову роту противника, а це: 10 танків, повітряно-десантний батальйон противника. В результаті два наших танки знищили 10 танків ворога. І чисельна кількість БМД противника, яка є на озброєнні десантників, відступила. Знищено майже посилений батальйон. Це видатний приклад доблесті і військового професіоналізму", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Росія наразі не може проводити наступальну операцію на Донбасі з метою оточення ЗСУ у зоні ООС. Однак ворог завдає артилерійських, ракетних та авіаційних ударів.

Крім того, Арестович раніше сказав, що війська України вже знищили три повітряні армії РФ - 6 авіаційних полків літаків і 6 полків вертольотів. З метою ще більш ефективних дій в повітрі Києву потрібна військова допомога.

Делегат України у перемовинах з Росією Михайло Подоляк вважає, що російські окупанти підуть з українських територій, крім півдня і сходу, де вони спробують закріпитися. Щоб вибити звідти ворожі війська, ЗСУ необхідна військова підтримка.

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