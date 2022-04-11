Вертольоти, літак, БПЛА і ракети: армія України за добу розбила 11 ворожих цілей

ППО України знищує ворожі об'єкти в повітрі / АрміяInform

Протягом доби, 10 квітня, Повітряні сили та Сухопутні війська Збройних сил України розтрощили 11 цілей російських окупантів. Ворожі війська втратили один літак, чотири вертольоти, три безпілотники і три крилатих ракети. Винищувачі продовжують патрулювати небо, прикриваючи українські штурмовики і бомбардувальники. Про це повідомило командування ЗС ЗСУ.

На сторінці Повітряних сил в Facebook зазначено, що українські війська знову завдали нищівного удару по ворожій військовій техніці. Йдеться про збиті вертольоти, літаки, безпілотники і крилаті ракети.

Втрати армії Росії в Україні за 10 квітня

один літак Су-34;

чотири вертольоти Мі-24 і Ка-52;

три безпілотних літальних апарати ОТР;

три крилатих ракети Х-59.

Підкреслюється, що винищувачі Повітряних сил ЗСУ продовжують здійснювати патрулювання неба і прикривають ударні групи штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24М.

ЗСУ знищують ворожу техніку окупантів Росії

Журналісти порталу Oryx, використовуючи фотографії та відеозаписи в якості підтвердження, підрахували, що армія Росії втратила на війні проти України близько 2693 одиниці військової техніки. Понад 1000 одиниць техніки РФ захоплено українськими військами. Втрати підраховані з початку російського військового вторгнення на територію України.

Житомирські десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України вперше на полі бою застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak. В результаті було знищено два російських безпілотника Орлан-10.

Народний депутат VII скликання, колишній радник глави МВС Михайло Апостол з посиланням на свої джерела повідомив, що у Харківській області сили оборони України завдали нищівного удару по колоні російських військ. В результаті окупанти зазнали серйозних втрат.

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