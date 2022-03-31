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Склали зброю і повернулися додому: 300 солдатів з Південної Осетії відмовилися воювати з Україною

31 березня 2022, 11:18

Військові вважають, що їх кинули вмирати на війну Росії проти України.

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Військові з Південної Осетії вирішили не їхати на війну Росії проти України / twitter.com/rajdianos

Близько 300 військових з окупованою Росією Південної Осетії відмовилися воювати разом з російською армією проти України. Вони вважають, що їх кинули на війну вмирати, склали зброю і повернулися додому, ймовірно, автостопом. Інформація підтверджується колишнім керівництвом так званої "республіки".

Колишній "президент" Південної Осетії Едуард Кокойти у своєму Telegram-каналі написав, що солдати дійсно відмовилися від участі в бойових діях проти України. За його словами,"засуджувати військових не варто", а потрібно "розібратися в причинах того, що сталося".

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Крім того, він не виключив, що військові з окупованої Росією території Грузії можуть повернутися на війну, щоб допомогти росіянам захопити Донецьку та Луганську області.

"...при забезпеченні належної організації їх участі, зможуть знову відправитися до зони спецоперації і допомогти завершити звільнення Донбасу", - сказав Кокойти.

Також в Telegram-каналі Підслухано в поліції опублікували фото військових і відзначили, що вони, мовляв, повернулися до Південної Осетії автостопом.

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У своєму Twitter-акаунті осетинський блогер Алік Пухаєв заявив, що 300 військових відмовилися від війни з Україною за власним бажанням. Більшість з них - етнічні осетини. Військові вважають, що їх кинули вмирати на так звану "спецоперацію".

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"Сьогодні близько 300 військовослужбовців (в основному етнічних осетин) з російської військової бази повернулися до Південної Осетії за власним бажанням, тому що думали, що їх кинули вмирати під час "спецоперації" в Україні", - сказав Пухаєв.

У Генеральному штабі ЗСУ 30 березня розповіли про те, що Росія перекинула з окупованих Абхазії і Південної Осетії 5 батальйонно-тактичних груп. Їх чисельність - близько 2000 осіб.

Нагадаємо, російські військові стали масово відмовлятися від участі у війні з Україною. Раніше 58 солдатів з Калінінграда вирішили повернутися додому після того, як поспілкувалися зі своїми колегами з Бєлгородської області, які нещодавно взяли участь у боях з ЗСУ.

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