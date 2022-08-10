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Військовий експерт розповів, чи варто побоюватися російської гіперзвукової ракети "Циркон"

10 серпня 2022, 02:15

Як каже військовий експерт Олег Жданов, випробування ракети "Циркон" ще й поготів не завершені. Тому не варто боятися, що вона надійде на озброєння.

Ракета, циркон
Військовий експерт розповів, чи варто побоюватися російської гіперзвукової ракети "Циркон" / скріншот з відео, https://ua.depositphotos.com і Міноборони РФ

Гіперзвукові ракети моделі "Циркон" у Росії так і не надійшли в масове виробництво. І саме тому погрози російського диктатора Володимира Путіна про взяття їх на озброєння ‒ звичайний трюк пропаганди. Про це розповів відомий військовий експерт Олег Жданов у відео на своєму YouTube.

"Це гіперзвукова ракета, яка по ідеї повинна розвивати швидкість до 10 махів. Вона піднімається на дуже велику висоту і падає на ціль, розвиваючи таку швидкість. За рахунок цього її нібито практично неможливо збити. За ідеєю вона повинна огортатися плазмою, а крізь неї радіолокаційна станція її не бачить. У той же час незрозуміло, як тоді буде працювати система управління", ‒ пояснив експерт.

При цьому Жданов особливо зазначив, що державні випробування "Циркону" не завершені. І саме тому ця ракета ніяк не надійде на озброєння в 2022 році.

"На сьогоднішній день Росія навіть не може сказати, як далеко летять ці ракети. У зв'язку з цим не варто переживати, що ці ракети почнуть масово надходити на озброєння", ‒ підсумував Жданов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Путін ракета Циркон війна Росії та України
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