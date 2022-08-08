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Яке озброєння необхідне Україні для перемоги-відповідь військового експерта

8 серпня 2022, 02:05

Для того, щоб забезпечити Україні перевагу на оперативному просторі, потрібні ракети моделі ATACMS, каже відомий військовий експерт Олег Жданов.

ВСУ, вибух
Яке озброєння необхідне Україні для перемоги - відповідь військового експерта / фото УНІАН

У ЗСУ на даний момент ще недостатньо озброєння для того, щоб отримати Оперативна перевага над російськими окупантами. Про це на своєму каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Потрібна броня для того, щоб наступати. Це - танки, бойові броньовані машини, при чому різного типу – бронетранспортери і бойові машини піхоти. Плюс потрібна авіація і потрібні засоби радіоелектронної боротьби - для того, щоб тиснути ППО і апаратами радіоелектронної боротьби противника. Також потрібні протилокаційні ракети, те, що ми почали зараз отримувати. Потрібно озброєння з більшою дальністю стрільби. 70-80 кілометрів - це мінімум, який може нам забезпечити тактичну перевагу", – говорить експерт.

Для того, щоб забезпечити Україні перевагу на оперативному просторі, потрібні ракети моделі ATACMS. На думку Жданова, їх потрібно не п'ять-десять штук, а 50-100. І цієї кількості ЗСУ вистачити наносити масовані удари.

"Нам потрібні системи протиракетної оборони, які закриють наше небо з імовірністю 70-80% ‒ для того, щоб убезпечити наші тили і забезпечити безперебійну роботу нашого фронту. Воно, як і всі, потроху дається, за винятком про, літаків і ракет. Але, повторюю - дуже мало. Нам потрібно кілька великих поставок для того, щоб сформувати бригадні Комплекти у складі ЗСУ, а далі партії озброєння можуть бути зменшені, щоб поповнювати втрачені запаси", — підсумував експерт.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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