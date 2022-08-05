Військовий експерт пояснив, чому іранські безпілотники небезпечніші за російські для ЗСУ

Іранські безпілотники / іранські ЗМІ, ProstoMob

Іранські дрони можуть становити більшу проблему для ЗСУ, ніж російські безпілотники. Про це військовий експерт Роман Світан розповів в ефірі телеканалу FreeДом.

"Іранські безпілотники, якщо вони до нас зайдуть, це інший рівень. Тобто вони ведуть загальну розвідку. Вони не будуть зв'язуватися, вони не включені в єдину російську систему управління тактичної ланки, і вони не будуть введені в неї. Але вони можуть працювати за загальними завданнями розвідки, можуть працювати вже як цілевказівники для далеких російських ракет, і, оскільки вони не чисто розвідувальні, як той самий "Орлан", а ще й бойові, вони можуть нести бойове навантаження. Нехай невелика, але вона є. Саме бойова частина безпілотників - більша проблема для наших військ, ніж розвідувальна сама по собі", - пояснив експерт.

Світан каже, що окупанти тому і намагаються закупити дрони в Ірані. Адже розвідувальних безпілотників у Росії вистачає — "Орланів", "Форпостів" - а з бойовими проблема.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

Пізніше іранський лідер, аятола Сейєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "гидкою стороною" і підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін.

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