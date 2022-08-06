Військовий експерт назвав, чого Путін хоче домогтися війною з Україною / Фото УНІАН

Армія російських окупантів буде намагатися атакувати ЗСУ по всій лінії розмежування, поки їм буде вистачати ресурсів. Таку думку в ефірі єдиного національного телемарафону в слоті ТСН висловив відомий військовий експерт Петро Черник.

"Поразка Путіна в Україні у військовій частині дорівнює його фізичній смерті. Я в цьому впевнений на сто відсотків. Я прихильник концепції, що тільки за результатами перемоги на полі бою складеться новітня не тільки українська, а й світова геополітична конфігурація. Московський імперіалізм, звичайно, б'ється за своє існування. З історичної точки зору, у нас є унікальний шанс, напевно, з часів Святослава, по-справжньому його "умогилити"", — зауважив фахівець.

За словами Черника, адже головна мета війни, яку розв'язав диктатор Володимир Путін, всього одна - ліквідувати українську державність. Більше ніяких цілей кремлівське керівництво не ставить перед собою.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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