Військовий експерт спрогнозував, які і скільки ракет залишилося у Росії

Військовий експерт відповів, які і скільки ракет залишилося в Росії / УНІАН, скрін з відео

Росіяни і далі продовжать обстрілювати ракетами ті міста, які знаходяться в зоні середнього ураження. Про це в коментарі "24 каналу" сказав військовий експерт Петро Черник.

За його словами, дійсно якісні ракети у росіян практично закінчилися.

"І тих славних "Кинжалів", які тільки один раз використовували по Україні, всього 40 штук", – сказав експерт.

Проте, каже експерт, все ще є у окупантів величезний запас ракет із середнім радіусом дії з дальністю стрільби від 180 до 280 кілометрів.

"Мова йде про ракети X-31 і X-59. Сукупно, на мій погляд, росіяни вистрілили тільки в межах 30% всіх своїх запасів - як нових, так і радянських", – зазначив Черник.

Оскільки росіяни будуть бити ракетами по українських містах, експерт закликав українців ні в якому разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

читайте такожВійськовий експерт розповів, які переваги ЗСУ дадуть ракети "Гарпун"

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

Інші новини: