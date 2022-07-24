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Військовий експерт спрогнозував, які і скільки ракет залишилося у Росії

24 липня 2022, 19:29

Як говорить експерт, все ще є у окупантів величезний запас ракет із середнім радіусом дії з конкретною дальністю стрільби від 180 до 280 кілометрів.

Російська ракета
Військовий експерт відповів, які і скільки ракет залишилося в Росії / УНІАН, скрін з відео

Росіяни і далі продовжать обстрілювати ракетами ті міста, які знаходяться в зоні середнього ураження. Про це в коментарі "24 каналу" сказав військовий експерт Петро Черник.

За його словами, дійсно якісні ракети у росіян практично закінчилися.

"І тих славних "Кинжалів", які тільки один раз використовували по Україні, всього 40 штук", – сказав експерт.

Проте, каже експерт, все ще є у окупантів величезний запас ракет із середнім радіусом дії з дальністю стрільби від 180 до 280 кілометрів.

"Мова йде про ракети X-31 і X-59. Сукупно, на мій погляд, росіяни вистрілили тільки в межах 30% всіх своїх запасів - як нових, так і радянських", – зазначив Черник.

Оскільки росіяни будуть бити ракетами по українських містах, експерт закликав українців ні в якому разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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Автор: Єгор Бунін
ракета новини України війна Росії та України
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