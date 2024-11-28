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Південна Корея "дала задню" і не буде продавати Україні зброю: ЗМІ назвали причину

Руслана Заклінська
28 листопада 2024, 17:26оновлено 28 листопада, 18:29
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Українська делегація звернулася до Південної Кореї з проханням продати зенітні комплекси Cheongung та інші засоби ППО, але отримала відмову.
Південна Корея 'дала задню' і не буде продавати Україні зброю: ЗМІ назвали причину
Південня Корея відмовила Україні у проханні продати засоби ППО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Головне:

  • Південна Корея відмовила Україні у проханні продати комплекси Cheongung та інші засоби ППО
  • Причиною такого рішення назвали високий попит на ці системи та експортні зобов'язання
  • Одна з ймовірних причин відмови — позиція нового президента США Дональда Трампа

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим просила Південну Корею продати ЗСУ зенітні комплекси Cheongung та інші засоби ППО. Проте Сеул відповів відмовою. Про це повідомив південнокорейський телеканал SBS.

У рамках візиту до Південної Кореї Рустем Умєров зустрівся з президентом країни Юн Сок Йолем та міністром національної оборони Кім Йон Хеном. Глава Міноборони України заявив про бажання придбати комплекси Cheongung та радіолокаційні системи для протиповітряної оборони і контрбатарейної боротьби. Оскільки Україна мала проблеми з постачанням боєприпасів калібру 155 мм, у Сеулу хотіли купити також заряди для цих артилерійських систем.

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Натомість уряд Південної Кореї повідомив, що через високий попит на ці системи та експортні зобов'язання, які забороняють постачання зброї до зон активних бойових дій, поставки Cheongung раніше 2030 року неможливі. Також з'ясувалося, що в наявності немає танків K2 та самохідних артилерійських установок K9, які також цікавили українську сторону.

Незважаючи на відмову уряду, кілька південнокорейських оборонних компаній зв'язалися з українською делегацією. Однак Міністерство національної оборони Південної Кореї закликало ці компанії утриматися від самостійних переговорів з Україною.

Крім того, південнокорейські ЗМІ зазначають, що одна з причин відмови Сеулу — позиція новобраного президента США Дональда Трампа, який висловив намір якнайшвидше завершити війну в Україні.

Південна Корея 'дала задню' і не буде продавати Україні зброю: ЗМІ назвали причину
Північна Корея vs Південна Корея / Інфографіка: Главред

Роль Південної Кореї у війні в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ надішле запит на постачання озброєння до Південної Кореї. За його словами, Україна потребує систем ППО, артилерії та боєприпасів, тому Зеленський сподівається на підтримку з боку Сеулу.

Також аналітики ISW повідомляють, що на фоні розміщення північнокорейських сил біля кордону, Південна Корея вже розглядає можливість надання Україні зброї. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл зазначив, що країна контролюватиме участь північнокорейських військ у Росії та вирішуватиме, як реагувати на ситуацію.

Як повідомляв Главред, Південна Корея може переглянути свою політику щодо постачання озброєнь Україні через участь Північної Кореї у війні на боці Росії. Президент Юн Сок Йоль заявив, що Сеул готовий коригувати свою стратегію підтримки залежно від рівня залучення КНДР, що може включати можливість надання зброї Україні.

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Чим особлива Південна Корея?

Південна Корея - індустріально і технологічно розвинена держава на Корейському півострові. Населення - 51 966 948 осіб.

Обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними на 2018 рік, становив понад 2 трильйони доларів США, пише Вікіпедія.

Південна Корея - один із провідних експортерів автомобілів, електроніки, культурного контенту, мовних програм і відеоігор.

Це один з "Азіатських тигрів" - держав Азії (серед яких Сінгапур, Гонконг і Тайвань), які демонстрували дуже високі темпи економічного розвитку з початку 1960-х до 1990-х років.

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