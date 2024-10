Щонайменше 36 світових лідерів прибули до Казані на саміт БРІКС, під час якого країна-агресорка Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту, під час чого обидва посадовці підкреслили важливість багатогранних відносин між країнами.

Крім того, Сі підкреслив, що БРІКС є форматом глобального стратегічного співробітництва.

Аналітики ISW також додали, що Путін зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою, з якими обговорив двосторонні відносини, створення багатополярного світового порядку та використання національних валют у взаємних торгівельних розрахунках.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.