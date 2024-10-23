Під час саміту БРІКС: РФ хоче створити механізми для посилення війни - ISW

Зокрема, Росія прагне встановити угоди та торговельні механізми із незахідними державами.

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Саміт БРІКС в Казані / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Щонайменше 36 світових лідерів прибули до Казані на саміт БРІКС, під час якого країна-агресорка Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв’язків із незахідними державами та, можливо, встановити угоди та торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримувати свої військові зусилля в Україні шляхом пом’якшення впливу західних санкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту, під час чого обидва посадовці підкреслили важливість багатогранних відносин між країнами.

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Крім того, Сі підкреслив, що БРІКС є форматом глобального стратегічного співробітництва.

Аналітики ISW також додали, що Путін зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою, з якими обговорив двосторонні відносини, створення багатополярного світового порядку та використання національних валют у взаємних торгівельних розрахунках.

БРІКС / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Співпраця Росії з іншими країнами - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, КНДР поставила Росії балістичні ракети малої дальності Hwasong-11. Зазначається, що санкції повинні були запобігти розробці подібної зброї Пхеньяном, але цього не сталося. РФ уже застосовувала ці ракети по Києву 18 серпня.

Також відомо, що Іран відправив до країни-агресора Росії партію балістичних ракет малої дальності. Європа і США працюють над новими санкціями у відповідь на дії Ірану.

Крім того, Північна Корея могла відправити Росії на підтримку бойових дій проти України своїх пілотів винищувачів.

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