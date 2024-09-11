Росія після 'подарунків' з Ірану отримала партію ракет від ще однієї країни

Це вже друга за рахунком партія даних ракет від КНДР, вироблених в обхід санкцій.

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Росія поповнює запаси балістичних ракет / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, NYT

КНДР поставила Росії балістичні ракети малої дальності Hwasong-11. Поставки підтверджує The New York Times.

Зазначається, що санкції повинні були запобігти розробці подібної зброї Пхеньяном, але цього не сталося.

РФ уже застосовувала ці ракети по Києву 18 серпня. Уламки після здійсненої атаки були ідентифіковані аналітиками Conflict Armament Research.

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Hwasong-1 візуально схожа на "Іскандер". Це вже друга за рахунком партія вказаних ракет від КНДР, вироблених в обхід санкцій, стверджують фахівці.

У статті також ідеться, що Hwasong-1 нібито запускають із вантажівок - їх важче перехопити через маневрування перед "входом" на ціль. Впоратися з цим видом зброї може хіба що ЗРК Patriot.

Вибухи в Україні - Росія готується до нового удару

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Росія може здійснити масований обстріл України "найближчими тижнями".

Ситуацію ускладнює і той факт, що росіяни вже могли отримати іранські балістичні ракети і можуть застосувати їх у парі зі своїми крилатими ракетами, виснажуючи українську ППО.

До слова, вночі 10 вересня Росія здійснила масовану дронну атаку на Київ. Повітряну тривогу оголосили близько 04:00 - і тривала вона майже дві години. Увесь цей час ворожі дрони заходили в бік столиці з різних напрямків. Але силами і засобами ППО всі БПЛА були знищені.

Росія спорядила ракетами літаки стратегічної авіації Ту-95С, які беруть участь у масованих обстрілах України. Це сталося після тимчасової паузи, зафіксованої аналітиками 5 вересня.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

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