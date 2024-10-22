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КНДР могла відправити Росії своїх пілотів: усі подробиці - Newsweek

Яна Ставська
22 жовтня 2024, 17:01
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Експерти припускали, що північнокорейські солдати будуть виконувати замість російських окупантів "чорну" роботу.
КНДР могла відправити Росії своїх пілотів: усі подробиці - Newsweek
Війська КНДР вже в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео SPRAVDI, Главред

Головне:

  • Група льотчиків винищувачів з'явилася в Росії у вересні
  • У Росії - гостра нестача пілотів

Північна Корея могла відправити Росії на підтримку бойових дій проти України також своїх пілотів винищувачів, пише видання Newsweek з посиланням на південнокорейського високопосадовця.

За даними Сеула, у вересні Пхеньян відправив у Владивосток групу пілотів, навчених на радянських винищувачах. Це відбулося перед першим розгортанням військ КНДР 8 жовтня.

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"Це може бути повʼязано з навчанням на російських бойових літаках, які були поставлені Північній Кореї. Не можна виключати, що РФ, яка страждала від нестачі льотчиків, могла зробити запит Пхеньяну на цих фахівців", — ідеться у публікації.

Якщо чутки підтвердяться, Росія стане першим "іноземним фронтом" для бойових пілотів КНДР з часів війни у Вʼєтнамі. Їх також задіювати у Сирії, Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.

КНДР в Україні - останні новини

У жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні — Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані щодо перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

І хоча Захід досі "не побачив" розгортання сил КНДР, але на загрозу відреагувала Південна Корея. 22 жовтня влада країни пообіцяла ухвалити "поетапні заходи" проти КНДР і РФ у звʼязку з поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян "негайно вивести свої війська з Росії". З-поміж розглянутих варіантів — передача Україні наступальної зброї.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР - подробиці / Інфографіка: Главред

КНДР усе заперечує, називаючи розвідувальні дані "безглуздими чутками".

Супутники Південної Кореї виявили перекидання до Росії 1500 солдатів у вересні, а також чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока. Крім цього, стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців.

Що таке Newsweek?

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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