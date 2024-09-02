Попри членство в НАТО: Туреччина подала заявку на вступ до альянсу БРІКС - ЗМІ

За даними ЗМІ, Туреччина подала заяву на вступ до БРІКС ще кілька місяців тому через відсутність прогресу в переговорах про вступ до Європейського Союзу.

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Туреччина подала заявку на вступ до Альянсу Росії та Китаю / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Туреччина офіційно подала заявку на вступ до організації БРІКС (членами якої є Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія) через намір посилити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзників. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Згідно з думкою адміністрації президента Реджепа Таїпа Ердогана, геополітичний центр впливу зміщується від розвинених країн, що відображає прагнення Туреччини розвивати зв'язки з усіма сторонами в багатополярному світі, залишаючись при цьому важливим членом НАТО, зазначають джерела, які побажали залишитися анонімними через відсутність повноважень надавати коментарі.

Чиновники адміністрації Ердогана, обізнані з цим питанням, зазначають, що новий дипломатичний курс Туреччини частково є наслідком розбіжностей з іншими членами НАТО, які виникли через тісні відносини Анкари з Росією після її вторгнення в Україну у 2022 році.

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Водночас турецьке Міністерство закордонних справ і президентство відмовилися від коментарів.

"Туреччина, розташована між Європою і Азією, подала заявку на вступ до БРІКС кілька місяців тому на тлі розчарування відсутністю прогресу в її багаторічній спробі приєднатися до Європейського Союзу", - вказують джерела.

Група БРІКС, що об'єднує Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку, розширилася цього року, прийнявши Іран, ОАЕ, Ефіопію та Єгипет, а Саудівську Аравію запросили приєднатися. БРІКС позиціонує себе як альтернатива західним інституціям, таким як Світовий банк і МВФ, надаючи новим членам можливості доступу до фінансування через банк розвитку та розширення політичних і торговельних зв'язків.

За даними журналістів, це розширення значною мірою ініціював Китай, прагнучи посилити свій глобальний вплив шляхом залучення країн, які традиційно є союзниками США.

У матеріалі йдеться про те, що Туреччина розглядає приєднання до БРІКС як можливість зміцнити економічну співпрацю з Росією та Китаєм і стати важливим торговельним каналом між ЄС і Азією.

"Вона прагне стати центром експорту газу з Росії та Центральної Азії, а також залучити інвестиції від китайських виробників електромобілів, які можуть скористатися перевагами митного союзу Туреччини з ЄС для розширення доступу на європейський ринок", - зазначають журналісти.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Політика Туреччини щодо України - що відомо про БРІКС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що деякі європейські лідери провокують початок Третьої світової війни, тоді як він вважає, що Путін прагне миру.

Туреччина зберігає нейтралітет у війні між Росією та Україною, проте для президента Ердогана критично важливо, щоб російський диктатор Володимир Путін зазнав поразки. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Ердоган також наголосив, що Європейський Союз повинен уже зараз відмовитися від помилки, називаючи такою початок переговорів про вступ України до ЄС.

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