Залишить бункер: у Кремлі підтвердили поїздку Путіна в Туреччину

Російського диктатора у Туреччину запросив Реджеп Таїп Ердоган.

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Путін відвідає Туреччину / колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін планує візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, але його конкретних термінів поки немає.

"Президент Туреччини підтвердив своє запрошення нашому президенту (Путіну – ред.) відвідати Туреччину. Плани є, але конкретних термінів ще не обговорювали", - про це російському "Интерфаксу" повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Варто додати, що Путін не поїхав на інавгурацію Ердогана, через ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.

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Гаага чекає на Путіна

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Крім Путіна орден був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Якщо Путін не з'явиться в Гаагу, його оголосять у міжнародний розшук. Інтерпол розшукуватиме президента країни-агресора Росії Володимира Путіна після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Австрія готова заарештувати Путіна і передати його до Гааги. Імунітету перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі немає навіть у керівників держав, резонно нагадали в австрійському Міністерстві юстиції

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