Австрія готова заарештувати Путіна і передати його до Гааги - Мін'юст

Імунітету перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі немає навіть у керівників держав, резонно нагадали в австрійському Міністерстві юстиції.

Австрія є учасницею Римського статуту і суворо дотримується всіх вимог - Мін'юст / Колаж скріншот YouTube, Pixabay

Австрія виконає свої зобов'язання як учасниця Римського статуту і заарештує президента країни-агресора Росії Володимира Путіна у тому випадку, якщо він опиниться на території австрійської держави і передасть його Гаазі. Про це заявили в австрійському Міністерстві юстиції.

Як повідомляє Укрінформ, у відповідь на запит агентства в Мін'юсті Австрії розповіли про те, що Відень суворо виконує свої міжнародні зобов'язання в рамках Римського статуту і особи, яких розшукує МКС, будуть заарештовані на території держави.

"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, розшукувані Судом, повинні бути заарештовані", - сказали відомстві.

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Крім того, в Міністерстві юстиції Австрії нагадали, що в 2019 році, коли розглядалася справа президента Судану Омара аль-Башира, Міжнародний кримінальний суд встановив – "імунітету перед Судом не мають навіть глави держав".

"Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин повинен бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", - підкреслили в австрійському Мін'юсті.

Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента держави-агресора Володимира Путіна.

Главу Кремля підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з депортацією українських дітей до Росії.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що Володимир Путін тепер став офіційно підозрюваним у скоєнні міжнародного злочину. Заарештувати Путіна можуть в 123 країнах, де прийнято Римський статут.

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Він нагадав, як президента Судану Омар аль-Башира з ордером на арешт не стали заарештовувати в ПАР. Тому Путіна можуть не затримати і в Таджикистані, де прийнято Римський статут.

Реакція в Росії на ордер для Путіна: