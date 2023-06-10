Кримський міст під прицілом: Світан сказав, коли ЗСУ розбомблять естакаду Путіна

Через естакаду з Тамані до Криму йде 30% військової амуніції для російських військ.

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Світан розповів, скільки може простояти Кримський міст / колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот: Youtube

В інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, скільки простоїть Кримський міст, після підриву Каховської ГЕС.

Військовий експерт наголосив, що Кримський міст потрібно знищити найближчим часом, через який доставляється військова техніка окупантам.

"Міст буде розтрощений після появи механізму, який дозволить повністю реалізувати цю задачу. Тільки-но ми отримаємо достатню кількість ракет або засобів ураження дальнього радіусу дії, з'явиться можливість проаналізувати, як ці ракети обійдуть систему ППО Росії. Не виключено, що ситуація вже вивчається, і триває пошук маршрутів для ракет з метою знищення моста", - додав експерт.

Через естакаду з Тамані до Криму йде 30% військової амуніції для російських військ.

"Кожен третій снаряд йде Кримським мостом. Тому чим раніше ми його знищимо, тим менше снарядів потрапить на херсонський, запорізький і кримський напрямки. Завдання буде виконане, виходячи з наших можливостей", - зауважив Світан.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю з Романом Світаном:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація в Криму

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС, Крим залишиться без води з Північно-Кримського каналу. Каховську гідроелектростанцію відновити вже неможливо, її доведеться демонтувати, сказав генеральний директор підприємства Укргідроенерго Ігор Сирота.

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