УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Вирішити грошима": експерт розкрив, що буде із відносинами Польщі та України

Юлія Закрепа
24 лютого 2024, 13:34
Пьотр Кульпа розповів, як польська блокада кордону позначиться на двосторонніх відносинах Польщі та України.
'Вирішити грошима': експерт розкрив, що буде із відносинами Польщі та України
Як вирішиться проблема на польському кордоні / колаж: Главред, фото: Telegram Информатор Украина, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду директор програми "Школа Міністрів" Київської школи державного управління імені Сергія Нижного, колишній міністр праці Польщі Пьотр Кульпа розповів, якщо питання блокади польського кордону найближчим часом не вирішиться, як це позначиться на двосторонніх відносинах Польщі та України.

"Це питання буде вирішено. Мені здається, що це питання не Польщі та України, а України та Європейського Союзу. Тут рішення тільки за Брюсселем, тому що ми зараз бачимо Польщу, до протестів приєдналася Чехія, і, в принципі, може бути ще Угорщина, Словаччина, Румунія, а також сусіди цих країн, які з часом також будуть піддаватися цій безвідповідальній політиці", - зазначив експерт.

Кульпа наголосив, що тут має діяти адміністрація Брюсселя - є програми, є агентства в кожній з країн, які займаються скупкою продукції на ринку.

"В принципі, це питання сьогодні можна вирішити грошима - ці кошти повинні бути застосовані, щоб вирішити кризу і виграти час, щоб повернутися до цього питання через рік. Бо інакше все це погано закінчиться", - пояснив він.

Дивіться інтерв'ю Пьотра Кульпи Главреду про причини польської блокади:

Хто такий Пьотр Кульпа

Пьотр Кульпа - польський політичний діяч.

Колишній генеральний директор польської системи публічної охорони здоров’я (2009-2014 рр.), голова урядового комітету з реформи медичного страхування, колишній секретар польської делегації у парламенті НАТО, юридичний радник департаменту стратегії Вищого органу аудиту Польщі, працював у багатьох країнах експертом Міжнародної організації праці, Світової організації охорони здоров’я, Ради Європи.

Міністр праці Республіки Польща (2004-2005 рр.) З 2018 року працює експертом програм ЄС із питань державного управління в Україні. B 2014 р. керував у Києві проєктом ЄС щодо реформи державної служби України.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, що польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого та перекрили кордон із Україною. В профспілці польських фермерів "Солідарність" пояснюють блокаду кордону з Україною неконтрольованим припливом товарів до Польщі.

Стало відомо, що Польща допускає повне ембарго на с/г продукцію з України. Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман зазначив, що підтримує протести фермерів, бо ті, мовляв, "протестують за справедливу справу".

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. За словами президента України ситуацію польсько-українскьому кордоні не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Для вирішення даної ситуації необхідні спільні та раціональні дії.

23 лютого український уряд прибув на кордон з Польщею, однак зустріч з польським урядом не відбулась. Президент України запропонував керівництву Польщі зустрітись на кордоні, щоб домовитися та знайти компроміс як рівні партнери та союзники.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Польщі блокування кордону поляками Польська блокада кордону Пьотр Кульпа
Реклама

Головне за день

ЗСУ уразили російські "Тор" і "Солнцепьок": генерал розкрив великі втрати окупантів

ЗСУ уразили російські "Тор" і "Солнцепьок": генерал розкрив великі втрати окупантів

14:24 Україна
Україна зараз ближче до НАТО , ніж будь-коли раніше - Столтенберг

Україна зараз ближче до НАТО , ніж будь-коли раніше - Столтенберг

13:26 Україна
Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у другу річницю великої війни

Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у другу річницю великої війни

12:32 Україна
Всі головні новини

Популярне

Десант знищується масово: ситуація біля Авдіївки різко змінюється - Лиховій 128385

Десант знищується масово: ситуація біля Авдіївки різко змінюється - Лиховій

Повня і дзеркальна дата в один день: що не можна робити 24 лютого 64202

Повня і дзеркальна дата в один день: що не можна робити 24 лютого

Лікуючий лікар Міддлтон розповів про стан принцеси 23193

Лікуючий лікар Міддлтон розповів про стан принцеси

Розколовся надвоє: очевидці стверджують, що в Росії розбився ще один літак 15114

Розколовся надвоє: очевидці стверджують, що в Росії розбився ще один літак

Останні новини

14:24

ЗСУ уразили російські "Тор" і "Солнцепьок": генерал розкрив великі втрати окупантів

14:22

Дозволив особисто: коханка Путіна "Барбі" заспівала пісню Хливнюка на 23 лютогоВідео

14:03

П'ять майорів, три капітани, лейтенант: у збитому А-50 загинули 10 офіцерів РФ - ЗМІ

13:50

Покажу, як Київ погрожував російській жінці: Маша Машкова показала свій приїзд в Україну

13:34

"Вирішити грошима": експерт розкрив, що буде із відносинами Польщі та УкраїниВідео

Путін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війниПутін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війни
13:28

Роздача повісток, "беркутівці"-ухилянти: Клименко розповів, що чекає на зрадниківВідео

13:26

Україна зараз ближче до НАТО , ніж будь-коли раніше - Столтенберг

13:22

Знайти кошеня за 7 секунд зможе тільки геній: складна загадка для найкмітливіших

13:21

Ведуча "Сніданку з 1+1" Люда Барбір вперше за довгий час показала чоловіка-військовослужбовця

Реклама
12:58

Коти-вальти і собаки-забіяки: рецензія на фільм: "Кіт & Пес: божевільні пригоди"Відео

12:32

Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у другу річницю великої війниВідео

12:31

Втрати РФ за два роки повномасштабного вторгнення: у розвідці вразили цифрами

12:26

Якою погодою почнеться весна: після 5 березня буде температурний "сюрприз"

12:20

Гороскоп на завтра 25 лютого: Стрільцю - важлива порада, Водолій - фінансовий збиток

11:59

США проти серйозних санкцій для Росії: у Bloomberg розкрили причини

11:55

Байден - про війну: "Україна ніколи не буде перемогою Росії"

11:50

"Закінчить дуже погано": український співак розповів про зрадника Бардаша

11:14

"Це не вундерваффе, не диво-зброя": Романенко пояснив, як F-16 вплинуть на фронтВідео

11:12

У Генштабі ЗСУ сказали, скільки російських окупантів зараз воює в Україні

10:54

Церковне свято 25 лютого: що заборонено в день пам'яті Олексія Чудотворця

Реклама
10:52

Давно забутий салат з СРСР за 5 хвилин: варити і смажити нічого не треба - чудовий рецептВідео

10:18

"Спалах, потім розриви": у ГУР розкрили деталі ліквідації російського літака А-50Відео

09:47

"Палаючих літаків РФ стане більше": Сирський заінтригував заявою у річницю вторгнення

09:41

"Аврора Мультимаркет" розпочала благодійний збір на дрони для ЗСУ через United24 новости компании

09:33

У Липецьку дрон атакував найбільший в РФ металургійний завод - спалахнула пожежаВідео

09:29

Друга річниця вторгнення РФ: до Києва прибули західні лідери – подробиці

09:02

Британія поставить Україні боєприпаси на 310 мільйонів доларів

08:50

Збиття літака А-50: аналітики дали відповідь, чому в РФ брешуть про "дружній вогонь"

08:10

Сировинне прокляття або скільки трильйонів доларів Україна втрачаєПогляд

07:42

РФ атакувала Україну дронами і ракетами: у трьох областях збито 12 "Шахедів" і дві Х-59

06:10

Агробарони - зло та загроза національній безпеціПогляд

05:55

"РФ перевершує нас за зброєю": генерал сказав, яке озброєння найбільше потрібне УкраїніВідео

05:32

Гороскоп на березень 2024 для Скорпіонів: астролог назвала терміни небезпечного періодуВідео

04:50

На Україну налетить потужна магнітна буря: бушувати буде майже 6-бальний шторм

03:42

Це першочергове завдання: генерал ЗСУ назвав головну мету закону про мобілізацію

03:34

Жирні плями - не вирок для одягу: як вивести стійкі плями від олії чи жиру

02:30

Чотири області під загрозою: РФ націлилася на захоплення нових земель – генерал ЗСУ

01:30

"Пальчики оближеш": як засолити червону рибу в домашніх умовахВідео

23 лютого, п'ятниця
23:44

Не "блукаючий Patriot": у Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50

23:01

Постраждалі у важкому стані: РФ атакувала житловий будинок в Одесі

Реклама
22:49

Померла зірка фільму "За двома зайцями" і "Весілля в Малинівці"

22:45

У небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34 – соцмережі

22:36

Розколовся надвоє: очевидці стверджують, що в Росії розбився ще один літак

22:34

Нова коханка Путіна поскаржилася диктатору на своє прізвисько

22:20

Допомога від США на 60 $ млрд: в Україну прибув лідер демократів з потужним сигналом

22:11

У Росії помер ще один актор серіалів

22:00

Виснажливі бої та висадка десанту: ЗСУ про пекельну стадію оборонної операції

21:40

Хата згоріла дотла: на Сумщині ворожий "Ланцет" вбив родину з п'ятьох людейФото

21:26

Російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам - АндрющенкоФото

21:20

Посівний календар на березень 2024: коли починати займатися городом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти