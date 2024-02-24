'Вирішити грошима': експерт розкрив, що буде із відносинами Польщі та України

Пьотр Кульпа розповів, як польська блокада кордону позначиться на двосторонніх відносинах Польщі та України.

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Як вирішиться проблема на польському кордоні / колаж: Главред, фото: Telegram Информатор Украина, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду директор програми "Школа Міністрів" Київської школи державного управління імені Сергія Нижного, колишній міністр праці Польщі Пьотр Кульпа розповів, якщо питання блокади польського кордону найближчим часом не вирішиться, як це позначиться на двосторонніх відносинах Польщі та України.

"Це питання буде вирішено. Мені здається, що це питання не Польщі та України, а України та Європейського Союзу. Тут рішення тільки за Брюсселем, тому що ми зараз бачимо Польщу, до протестів приєдналася Чехія, і, в принципі, може бути ще Угорщина, Словаччина, Румунія, а також сусіди цих країн, які з часом також будуть піддаватися цій безвідповідальній політиці", - зазначив експерт.

Кульпа наголосив, що тут має діяти адміністрація Брюсселя - є програми, є агентства в кожній з країн, які займаються скупкою продукції на ринку.

"В принципі, це питання сьогодні можна вирішити грошима - ці кошти повинні бути застосовані, щоб вирішити кризу і виграти час, щоб повернутися до цього питання через рік. Бо інакше все це погано закінчиться", - пояснив він.

Дивіться інтерв'ю Пьотра Кульпи Главреду про причини польської блокади:

Хто такий Пьотр Кульпа Пьотр Кульпа - польський політичний діяч. Колишній генеральний директор польської системи публічної охорони здоров’я (2009-2014 рр.), голова урядового комітету з реформи медичного страхування, колишній секретар польської делегації у парламенті НАТО, юридичний радник департаменту стратегії Вищого органу аудиту Польщі, працював у багатьох країнах експертом Міжнародної організації праці, Світової організації охорони здоров’я, Ради Європи. Міністр праці Республіки Польща (2004-2005 рр.) З 2018 року працює експертом програм ЄС із питань державного управління в Україні. B 2014 р. керував у Києві проєктом ЄС щодо реформи державної служби України.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, що польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого та перекрили кордон із Україною. В профспілці польських фермерів "Солідарність" пояснюють блокаду кордону з Україною неконтрольованим припливом товарів до Польщі.

Стало відомо, що Польща допускає повне ембарго на с/г продукцію з України. Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман зазначив, що підтримує протести фермерів, бо ті, мовляв, "протестують за справедливу справу".

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. За словами президента України ситуацію польсько-українскьому кордоні не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Для вирішення даної ситуації необхідні спільні та раціональні дії.

23 лютого український уряд прибув на кордон з Польщею, однак зустріч з польським урядом не відбулась. Президент України запропонував керівництву Польщі зустрітись на кордоні, щоб домовитися та знайти компроміс як рівні партнери та союзники.

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