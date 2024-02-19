Причина не в зерні: Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

19 лютого президент Володимир Зеленський засудив блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною та закликав до спільних та раціональних рішень у цій ситуації. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні до українців.
Він зазначив, що події на кордоні з Польщею не можна розглядати як щось нормальне або буденне.
"Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", – наголосив він.відео дня
Він додав, що для вирішення даної ситуації необхідні спільні та раціональні дії, які повинні бути прийняті українцями та поляками насамперед, а також тими у Європі, кому важлива доля континенту.
Ситуація на кордоні з Польщею
20 лютого українські перевізники планують провести протестну акцію біля трьох міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею у Львівській області. Про це повідомив голова громадської організації "Український транспортний союз" у Львівській області Олег Дубик.
Польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого, збираючись заблокувати не тільки прикордонні переходи, але й доступ до залізничних перевалочних станцій та морських портів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і його польський колега Дональд Туск провели телефонну розмову, під час якої обговорили блокаду українського кордону польськими фермерами.
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