Польща допускає повне ембарго на с/г продукцію з України

При цьому у Варшаві визнають, що рішення виявиться для них "палицею з двох кінців".

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Польські фермери знову вийшли на протести проти українського зерна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, UNAS

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. Про це він сказав в ефірі Radio Zet, повідомляє Rzeczpospolita.

Гетьман зазначив, що підтримує протести фермерів, бо ті, мовляв, "протестують за справедливу справу", а блокування доріг назвав їхнім "відчаєм".

У своєму інтервʼю міністр розкритикував вчорашню заяву президента Володимира Зеленського, який назвав блокування польсько-українського кордону справою політики.

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"Це, мабуть, не вперше, коли президент Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, яка перебуває під величезним тиском, хоча я не згоден з тим, що він сказав… Я був би обережним у висловлюванні таких думок, тому що це не зовсім про політику. Я б порадив нашим партнерам і друзям з України бути трохи чутливішими до проблем не лише польських фермерів", - наголосив Гетьман.

На запитання, чи можливе зараз введення ембарго на українську с/г продукцію, Гетьман відповів ствердно, якщо Єврокомісія не розбереться з проблемою.

"Рішення може не бути і таке ембарго доведеться запровадити, - відповів Гетьман.

При цьому ембарго він назвав "палицею з двох кінців", оскільки в такому разі й Україна встановить блокаду на ввезення польської продукції, а це теж вдарить по Варшаві.

"Але ми повинні вживати певних заходів, щоб врятувати аграріїв, які опинилися в драматичній ситуації, - продовжив Гетьман.

Блокування польськими фермерами кордону з Україною

20 лютого польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали збіжжя з вантажного вагону.

А в неділю, 11 лютого, протестувальники напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. Тоді як 15 лютого під час протестів у Вроцлаві демонстранти, з-поміж іншого, закидали будівлю Єврокомісії у Вроцлаві яйцями. Під час заворушень польські фермери також знищили банер "Солідарні з Україною", який спершу облили червоною фарбою і теж закидали яйцями.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данила Гетманцева, блокування українсько-польського кордону призведе Україну до втрати 7,7 мільярдів грн надходжень від Держмитслужби.

Напередодні нових протестів на польсько-українському кордоні президент Володимир Зеленський зазначив, що події на кордоні з Польщею не можна розглядати як щось нормальне або буденне.

"Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", – наголосив він.

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