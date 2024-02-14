Польща перекриває кордон з Україною: що сталося

Польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого. Вони планують заблокувати не лише прикордонні переходи між країнами, а й доступ до залізничних перевалочних станцій та морських портів. Рішення про розширення блокади було оголошено представниками фермерської профспілки "Солідарність".
"Солідарність" повідомляє, що у рамках "30-денного протесту" проти української агропродукції, який розпочався 9 лютого, також буде введена повна блокада.
"Всі акції протесту будуть спрямовані на повну блокаду всіх прикордонних переходів Польщі з Україною та протести в польових умовах", - йдеться в повідомленні фермерської профспілки Польщі.відео дня
Крім того, там назвали основну причину блокади українського кордону польськими фермерами.
"Проблема рентабельності сільськогосподарського виробництва, переробної та інших галузей промисловості нашої країни – це неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною", – заявляють фермери.
Блокада кордону поляками
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, польські протестувальники заблокували вже 5 пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною.
9 лютого профспілка польських фермерів "Солідарність" оголосила про проведення загального страйку по всій країні. Ця акція розпочнеться з блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також з перекриття доріг та автомагістралей у деяких регіонах.
Україна активно займається вирішенням складної ситуації, пов'язаної із страйком польських перевізників та блокадою кордону. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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