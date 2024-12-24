Британські війська можуть приїхати в Україну для навчання ЗСУ - The Times

Уже близько 51 000 українських солдатів пройшли навчання у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс".

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Кейр Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розміщені на заході України / колаж: Главред, фото: president.gov.ua, armiya.az

Коротко:

Зеленський і Стармер провели телефонну розмову

Відправлення військових до Британії передбачає "багатоетапну подорож"

До війни британські війська вже навчали українських солдатів

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розміщені на заході України для навчання солдатів. Про це пише The Times.

Зазначається, що в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Стармер погодився "з важливістю уточнення" пропозиції щодо навчання українських солдатів для подальшого зміцнення можливостей України на полі бою.

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Уже близько 51 000 українських солдатів пройшли навчання у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс". Однак, як пише видання, відправка військових до Британії передбачає "багатоетапну подорож".

"Є побоювання, що українці не хочуть записуватися в армію через побоювання, що вони не отримають належної підготовки або обладнання перед відправкою на передову. Перенесення навчання на захід України може заспокоїти тих, хто хоче уникнути призову, і збільшити кількість українців, які проходять базовий курс", - ідеться в статті.

До війни британські війська навчали українських солдатів на заході України, і в країні все ще проводять навчання невелика кількість британських військових медиків.

Поява миротворців в Україні - останні новини

Нещодавно в Foreign Policy розповіли про сценарій миротворців в Україні. Йдеться про 90 тисяч "багнетів" із танками, ППО та авіацією.

Водночас, за даними Financial Times, Євросоюз не хоче вводити миротворців в Україну без підтримки США. Єврочиновники висувають довгострокові пропозиції щодо підтримки України, пише видання.

Як повідомляв Главред, також і британські війська можуть відправити в Україну. Країна НАТО допоможе Україні у навчанні військових, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню і гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною і Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу і передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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