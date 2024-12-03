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Франція і Британія можуть відправити війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій

Олексій Тесля
3 грудня 2024, 03:00
408
Обговорення відбувається на рівні окремих столиць, а не блоку НАТО, каже джерело.
Франція і Британія можуть відправити війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій
/ колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

Важливо:

  • В Україні можуть розмістити війська Франції та Британії
  • Консультації ведуться на рівні двох столиць

Франція і Британія розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні в разі досягнення домовленостей про припинення вогню на лінії фронту.

Як повідомив Радіо "Свобода" високопоставлений чиновник НАТО, йдеться про розміщення військових на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, який може бути досягнутий у результаті переговорів.

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При цьому наголошується, що обговорення відбувається на рівні окремих столиць, а не блоку НАТО.

Розроблення конкретних варіантів підтримки необхідне також для забезпечення участі європейських союзників у мирних переговорах України та Росії за посередництва адміністрації Дональда Трампа, повідомив співрозмовник.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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