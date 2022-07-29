Варварство росіян обурює: у Конгресі США закликали надати Україні ATACMS і танки

У Конгресі США закликали надати Україні ATACMS і танки/ defense.gov, Reuters

Старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки.

Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема – знущанням окупантів над українськими військовополоненими, наголосивши, що росіяни демонструють варварство. Про це Массаро написав на своїй сторінці у Twitter.

"Варварство і розпуста російських загарбників обурливі. Кастрація, знущання, зґвалтування, вбивства дітей, знищення міст. Неприборкане зло", – написав старший радник Конгресу США.

При цьому він наголосив, що російське зло може зупинити тільки Україна, і заликав дати їй більше зброї, необхідної для перемоги над ворогом.

"Російське зло закінчиться лише українською перемогою. ATACMS для України. І сучасні бойові танки. Дайте їм усе. Все, що їм потрібно, щоб покласти край цьому злочину проти людства", – наголосив Массаро.

Нагадаємо, днями в мережі з'явилося моторошне відео, на якому російські солдати знущаються над полоненим українцем. У ролику російські військові відрізають полоненому бійцю ЗСУ канцелярським ножем геніталії.

Ракетні комплекси ATACMS – що про них відомо

ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс. З таких систем можна запускати балістичні ракети, які можуть вражати ворожі цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів.

Нагадаємо, раніше членкиня Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін заявила, що і "демократи", і Республіканська партія підтримують надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

За її словами, в американському парламенті наполягають на тому, щоб такі ракети надали Києву протягом 3-6 тижнів, оскільки ЗСУ готуються до контрнаступу на півдні і потребують засобів ураження логістики російської армії.

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