Конгрес США підтримує поставки в Україну далекобійних ракет ATACMS: б'ють до 310 км

У США заговорили про поставки далекобійних ракет в Україну / Колаж фото Вікіпедія, Reuters

У Конгресі США обидві партії підтримують постачання далекобійних ракет ATACMS Україні. В уряді вважають, що зробити це необхідно терміново. Про це заявила член Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін, повідомляє CNN.

Конгрес наполягає на додатковій військовій допомозі у найближчі три-шість тижнів, адже ЗСУ планують контрнаступ на півдні. У Вашингтоні заявили про своє бажання, аби ЗСУ досягли успіху у контрнаступі.

"Я думаю, що ми ясно почули від президента Зеленського і нам підтвердили сьогодні – українці дійсно хочуть кілька разів дати по зубах Росії до початку зими", – додала Слоткін.

Що відомо про ATACMS

ATACMS - американський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який запускає балістичну ракету. Ці ракети можуть запускати такі установки як М142 HIMARS та M270 MLRS.

Дальність стрільби цих ракет може досягати 165-310 км.

Нині в Україні є HIMARS зі снарядами дальністю 70-80 км.

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Нагадаємо, раніше радник президента США Джейк Салліван заявив, що США не готові надати Україні ракети ATACMS з дальністю 300 км. За його словами, ключова мета Штатів полягає в тому, щоб зробити все необхідне для підтримки і захисту України. Інша ключова мета в тому, щоб не опинитися на шляху до Третьої світової війни.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов анонсував поставки в Україну більш далекобійних боєприпасів, ніж у ЗСУ є зараз.

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