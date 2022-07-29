Окупанти закатували до смерті бійця ЗСУ і зняли все на відео: у Зеленського відреагували

Окупанти запитали до смерті бійця ЗСУ і зняли все на відео / скріншот

Днями в мережі з'явилося моторошне відео, на якому російські солдати знущаються над полоненим українцем. У ролику російські військові відрізають полоненому бійцю ЗСУ канцелярським ножем геніталії.

На страшні кадри відреагували в офісі Президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк в Twitter зазначив, що пропагандисти РФ із захопленням показали, як група окупантів покалічила бійця ЗСУ.

"Світ повинен усвідомити: Росія - країна канібалів, які насолоджуються тортурами і вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути покарання катам. Ми ідентифікуємо і доберемося до кожного з вас", - написав Подоляк.

Окупанта-звіра вже ідентифікували

Одним з тих, хто знущався над українцем, виявився Арошанов Віталій Валерійович, повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

Також він опублікував номери телефонів негідника, його та адреса проживання. Виявилося, що нелюдь проживає в місті Еліста (Російська Республіка Калмикія).

окупант / t.me/Pravda_Gerashchenko

окупант / t.me/Pravda_Gerashchenko

Нагадаємо, українці, які намагалися виїхати з окупованих військовими Росії міст України, змушені були проходити через жахливий процес так званої "фільтрації". У людей перевіряють телефони і вивчають їх акаунти в соціальних мережах. Все, що здається росіянам підозрілим, може призвести до побиття і, в тому числі, тортур струмом.

Також ми писали, що Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

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