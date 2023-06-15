Танки не витримають: Путін боїться снарядів із ураном, які вже має Україна

Снаряди зі збідненим ураном відрізняються підвищеною потужністю, підвищеною бронебійністю.

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Днями російський диктатор на зустрічі з групою пропагандистів заявив, що Росія залишає за собою право на використання цих снарядів.

"По-перше, Росія їх використовувала. Йдеться про 125-мм танкові снаряди, які РФ використовувала в перші дні повномасштабного вторгнення в Україні. Також військові захоплювали в якості трофеїв такі боєприпаси. Тому росіяни, як завжди, брешуть", - розповів український військовий експерт Олександр Коваленко, передає ТСН.

До цього він додав: "Щодо боєприпасів зі збідненим ураном, які ми можемо отримати. Передовсім йдеться про 120-мм снаряди. Це бронебійні боєприпаси для використання танками із Британії "Сhallenger 2". Снаряди зі збідненим ураном відрізняються підвищеною потужністю, підвищеною бронебійністю. Чому Росія так схвильована? Тому що якщо ми будемо їх використовувати, то броня жодного російського танка, навіть Т-90М "Прорив", не здатна протистояти такому боєприпасові".

Про можливі наслідки використання снарядів із радіоактивним металом експерт каже наступне: "Чи є якісь наслідки використання боєприпасів зі збідненим ураном? Насправді є два табори. Перший стверджує, що немає ніяких негативних наслідків для навколишнього середовища, другий стверджує –наслідки дуже серйозні. Але жоден із таборів не проводив глибоких досліджень щодо цього питання, немає 100% доказів, що використання шкодить або ні. Єдиної думки на сьогодні не існує".

За словами Коваленка, в Україні вже є такі снаряди для "Сhallenger 2", але такі танки наразі не беруть участі в боях.

Дивіться відео про те, що США хочуть передати боєприпасів зі збідненим ураном:

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

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