"В Україні нічого не змінить": Фіцо грубо насварив словаків, які зібрали €4 млн для ЗСУ

Роберт Фіцо в грубій формі прокоментував збір словаками коштів для допомоги Збройним Силам України.

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Роберт Фіцо грубо висловився про ініціативу збору коштів для ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, pixabay.com

Відомий своєю проросійською позицією прем'єр Словаччини Роберт Фіцо в грубій формі прокоментував збір словаками коштів для допомоги Збройним силам України.

Як пише видання Denik N, відповідаючи на запитання про те, що громадяни Словаччини за своєю ініціативою вже зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України, скандальний політик вжив фразу prd do Stromovky ("виділення газів у Стромовці" - аналогом може слугувати вираз "крапля в морі").

Він зазначив, що ніщо не заважає словакам збирати внески, але додав, що Сполучені Штати схвалили 60 мільярдів доларів допомоги Україні, Євросоюз також схвалив десятки мільярдів євро.

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"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", - нахабно заявив проросійський політик.

Позиція Словаччини - скандальні заяви Фіцо

Нагадаємо, проросійський прем'єр-міністр Словаччини категорично проти членства України в НАТО і заявив, що використає своє право вето, щоб запобігти цьому. Він стверджує, що вступ України до НАТО нібито може спровокувати Третю світову війну.

Також Фіцо заявив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України і надасть допомогу у сфері розмінування територій. Він також зазначив, що Братислава готова до співпраці в гуманітарній і цивільній сферах, а також у сфері оборони.

Як раніше повідомляв Главред, словацький прем'єр вважає, що війна Росії проти України почалася в 2014 році через "розгул українських неонацистів". Він гостро засуджував допомогу США і ЄС Україні, вважаючи, що це лише зміцнює позиції Росії. Крім цього, прем'єр Словаччини закликає до мирного вирішення війни і вважає, що перемогти Росію у звичайній війні неможливо.

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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