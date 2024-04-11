Словаччина 'перевзулася': країна підтримує вступ України до ЄС та надасть допомогу

Словаччина готова співпрацювати у військовій галузі з Україною на комерційній основі, заявив прем'єр-міністр Словаччини.

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Шмигаль зустрівся з Фіцо / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dshmyhal

Словаччина не перешкоджатиме Україні на шляху до вступу до Європейського союзу, а навпаки підтримає євроінтеграцію. Братислава також надасть допомогу Україні в сфері розмінування територій. Про заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Словаччина хоче бути доброю, дружньою країною-сусідкою України. Ми хочемо проявити солідарність з вами у тому нещасті, з яким ви боретеся. Використання російської сили в Україні - це порушення міжнародних угод... Ми не є країною, яка чинитиме перешкоди на вашому шляху (до ЄС - ред). Навпаки, ми хочемо допомогти", - сказав словацький прем'єр.

На зустрічі політики ухвалили дорожню карту щодо співробітництва між країнами. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава може співпрацювати з Києвом в гуманітарній і цивільній сферах.

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Фіцо також оголосив про намір Словаччини надати допомогу Україні у сфері розмінування територій. Країна готова передати техніку для розмінування та допомогти у навчанні та підготовці персоналу, який обслуговуватиме її.

"Говорили ми (з прем'єром України - ред.) про співпрацю у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. Йдеться про конкретні машини для розмінування. Тут проходить велика дискусія про спеціальні машини, агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою", - зазначив Фіцо.

Крім цього, Фіцо заявив, що Словаччина готова співпрацювати у військовій сфері з Україною на комерційній основі. Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк та заступник міністра оборони Іван Гаврилюк обговорили цю тему.

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Позиція Словаччини - заяви уряду країни

Нагадаємо, проросійський прем'єр-міністр Словаччини категорично проти членства України в НАТО і заявив, що використає своє право вето, щоб запобігти цьому. Він стверджує, що вступ України до НАТО начебто може спровокувати Третю світову війну.Однак Фіцо висловив підтримку євроінтеграції України, але зазначив, що цей процес може зайняти кілька років.

Також словацьки прем'єр вважає, що війна Росії проти України розпочалася у 2014 році через "розгул українських неонацистів". Він гостро засуджував допомогу США та ЄС Україні, вважаючи, що це лише зміцнює позиції Росії. Крім цього, прем'єр Словаччини закликає до мирного вирішення війни і вважає, що перемогти Росію у звичайній війні неможливо.

Як раніше повідомляв Главред, Словаччина продовжує надавати допомогу Україні, але наголошує на необхідності завершення війни з Росією через дипломатію. Спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що мирні переговори є кращою альтернативою військовому рішенню.

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