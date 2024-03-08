Росія 'не агресор': у Словаччині видали шокуючу заяву про війну в Україні

Словацький політик Андрей Данко вважає, що ставати на бік України — це "не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості".

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Словацький політик цинічно висловився про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНІАН, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Росія "не є агресором" у війні проти України, а лише "захищає свої інтереси". Про це заявив лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрей Данко в інтерв'ю RTVS.

На питання про те, хто ж тоді є агресором у повномасштабному вторгненні Росії в Україну проросійський політик заявив, що "життя не чорно-біле" і до цього нібито "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною".

"Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", - цинічно сказав Данко. відео дня

Навіть тоді, коли словацькому політику нагадали про порушення Росією міжнародного права та захоплення територій України, Данко заявив, що його порушують й інші країни. Він навів приклад Ізраїлю та риторично запитав, скільки разів США порушували міжнародне право.

"Ставати на бік України – це не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості… Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси", - стверджує віцеспікер парламенту Словаччини.

Хто такий Андрей Данко? Андрей Данко (словац. Andrej Danko; нар. 12 серпня 1974, Ревуца) — словацький політик, голова Національної ради Словацької Республіки (2016—2020), очільник націоналістичної Словацької національної партії, пише Вікіпедія. 15 листопада 2017 року, під час виступу в Держдумі РФ, Денко заявив, що "Росія є складовою частиною світової безпеки, подобається це комусь чи ні". 2018 року Данка звинуватили в плагіаті його докторської дисертації в Університеті Матея Бела, яку він захистив 2000 року. У листопаді 2018 року університет створив комісію для розгляду дисертації та вивчення підозр у плагіаті. У січні 2019 року комісія оголосила, що 63 з 72 сторінок докторської дисертації Данка є плагіатом. 9 травня 2019 року Данко відвідав військовий парад у Москві, де був єдиним європейським політиком, присутнім на цьому заході.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

Нагадаємо, спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина не може надавати військову допомогу Україні, оскільки країні необхідно зберегти власну обороноздатність. Натомість країна планує надавати гуманітарну допомогу.

Також словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, виступаючи з антиукраїнськими заявами та лобіюючи інтереси Путіна, натякнув, що Україні доведеться поступитися територіями на користь Росії, щоб завершити війну.

Фіцо стверджує, що війна Росії проти України розпочалася у 2014 році через "розгул українських неонацистів". Він різко засуджує допомогу Заходу Україні, вважаючи, що це лише зміцнює позиції Росії. Крім цього, прем'єр Словаччини закликає до мирного вирішення війни і вважає, що перемогти Росію у звичайній війні неможливо.

Як повідомляв Главред, проросійський прем'єр Фіцо категорично проти членства України в НАТО і заявив, що використає своє право вето, щоб запобігти цьому. Він стверджує, що вступ України до НАТО начебто може спровокувати Третю світову війну.

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