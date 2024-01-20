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"Зустріч буде цікавою": Шмигаль зустрінеться з проросійським прем'єром Словаччини

Руслана Заклінська
20 січня 2024, 18:12
Глава словацького уряду проти вступу України в НАТО і вважає, що це призведе до Третьої світової війни.
'Зустріч буде цікавою': Шмигаль зустрінеться з проросійським прем'єром Словаччини
Шмигаль проведе зустріч з Фіцо в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, visegradinsight.eu

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінесться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо у середу, 24 січня. Зустріч відбудеться в Ужгороді. Про це повідомило словацьке видання Denník N.

За словами проросійського прем'єра Словаччини, він приїде до України із гуманітарною допомогою. На зустрічі Фіцо планує повідомити, що Словачинна не надаватиме військову допомогу Україні.

"Я йду (на зустріч із прем'єром України Денисом Шмигалем - ред.) із гуманітарною допомогою, підтвердимо, що жодної зброї вони не отримуватимуть від словацької армії і з державних складів", - сказав Фіцо.

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Також Фіцо сказав, що Словаччина поважає рішення України вступити до ЄС, але "вони повинні відповідати умовам". Глава словацького уряду заявив, що Братислава проти членства України в НАТО. Словацький прихильник Путіна готовий використати право вето, тому що вважає це потенційною причиною для початку Третьої світової війни.

"Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", - заявив словацький прем'єр.

Крім цього, Фіцо стверджує, що зустріч "буде цікавою", адже "українська сторона навіть не хоче прес-конференції".

Позиція Фіцо щодо війни в Україні

Нагадаємо, лідер переможної Партії Smer-SD на парламентських виборах у Словаччині Роберт Фіцо підтвердив свої наміри зупинити допомогу Україні. Він стверджує, що в України менше проблем, ніж в Словаччини.

Також проросійський прем'єр Словаччини заявив, що він проти членства України в НАТО, оскільки, на його думку, це може призвести до Третьої світової війни. Фіцо вказав, що буде протистояти цьому рішенню, поки матиме вплив на політичну сцену країни, і готовий використати своє право вето.

Крім цього, Фіцо стверджує, що вторгнення Росії є адекватною реакцією на тиск України щодо вступу до НАТО. Він також заявив, що західні санкції та підтримка України не призведуть до знищення Росії і не допоможуть завершити війну.

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новини Словаччини прем'єр-міністр Денис Шмигаль Роберт Фіцо
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