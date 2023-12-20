'Ніколи не станеться': Фіцо лякає Третьою світовою, якщо Україна вступить в НАТО

Лідер уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ветуватиме вступ України в НАТО, якщо країна отримає запрошення.

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Прем'єр-міністр Словаччини виступив проти вступу України в НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив рішучий протест проти членства України в НАТО та заявив, що використає своє право вето, щоб завадити цьому рішенню. Він вважає, що вступ України до НАТО може призвести до Третьої світової війни. Про це Роберт Фіцо повідомив в інтерв'ю "InfoVojna".

Глава уряду Словаччини заявив, що він буде протистояти цьому рішенню, поки матиме вплив на політичну сцену країни і готовий використати своє право вето.

"Не дивно, що партія, яка становить більшість у словацькому уряді, не погодиться із членством України в НАТО, адже це було б початком Третьої світової війни", - сказав прем'єр-міністр. відео дня

Фіцо висловив свою позицію щодо членства України в НАТО під час зустрічі з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом. Фіцо наголосив, що вірить у те, що "цього ніколи не станеться".

В той же час Фіцо висловив думку, що процес приєднання України до Європейського союзу займе кілька років, проте він не проти євроінтеграції країни. Він зазначив, що якщо потрібно робити політичні жертви для підтримки України, то він готовий до цього, але лише за умови виконання Україною всіх умов.

"Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест - я не маю з цим проблем, але вона має виконати всі умови, - заявив Фіцо.

Позиція Словаччини

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар сказав, що не може уявити членство України в Європейському Союзі за нинішніх обставин, але відзначив, що для Києва варто зберегти перспективу на майбутнє членство.

Незабаром Словаччина висловила готовність підтримати відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу на грудневому саміті, незважаючи на раніше висловлені застереження міністра закордонних справ Юрай Бланара.

Також Словаччина припиняє надання військової допомоги Україні зі своїх ресурсів, віддавши перевагу модернізації власних військових сил.

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