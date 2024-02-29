Словаччина хоче посадити Україну за стіл переговорів з РФ, щоб вийти з 'глухого кута'

Спікер парламенту Словаччини стверджує, що країну несправедливо критикують за нинішню позицію.

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Словаччина не бачить вирішення війни в Україні військовим шляхом / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Словаччина, хоча й продовжує надавати допомогу Україні, вважає необхідним розв'язання "конфлікту" через дипломатію. Про це 29 лютого після зустрічі голів парламентів країн Вишеградської четвірки у Празі заявив спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні, пише Укрінформ.

"Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо Росію як агресора. З іншого боку, після двох років війни, після того, як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо в глухому куті і не бачимо вирішення цього конфлікту… Варто було би спробувати створити можливості для дипломатичного рішення… Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків тисяч життів", - заявив політик.

Пеллегріні підкреслив, що спосіб завершення війни має обрати сама Україна, однак вважає, що мирні переговори є кращою альтернативою військовому рішенню. Також очільник парламенту Словаччини сподівається, що знайдуться політики, які ініціюють мирні переговори, які "зупинять убивства людей".

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Очільник парламенту Словаччини відзначив, що його країна від початку надає військову техніку Україні та продовжує надавати допомогу "всім, що може собі дозволити". Він вважає, що Словаччину несправедливо критикують за нинішню позицію. Пеллегріні також зауважив, що Словаччина активно зменшує свою залежність від російських енергоресурсів.

Хто входить до Вишеградської четвірки? Вишеградська група, Вишеградська четвірка, V4 або Європейський квартет — угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. З'явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Анталла 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою була названа інтеграція до євроатлантичних структур, пише Вікіпедія. 13 березня 2022 року міністр оборони Чехії Яна Чернохова запропонувала розглянути прийняття України до Вишеградської групи.

Позиція Словаччини

Нагадаємо, проросійський прем'єр-міністр Словаччини категорично проти членства України в НАТО і заявив, що використає своє право вето, щоб запобігти цьому. Він стверджує, що вступ України до НАТО начебто може спровокувати Третю світову війну. Однак Фіцо висловив підтримку євроінтеграції України, але зазначив, що цей процес може зайняти кілька років.

Також Фіцо вважає, що війна Росії проти України розпочалася у 2014 році через "розгул українських неонацистів". Він гостро засуджує допомогу США та ЄС Україні, вважаючи, що це лише зміцнює позиції Росії. Крім цього, прем'єр Словаччини закликає до мирного вирішення війни і вважає, що перемогти Росію у звичайній війні неможливо.

Крім цього, проросійський прем'єр Словаччини висловив можливість введення військ НАТО в Україну, але не підтвердив це конкретними доказами, посилаючись на "засекречені матеріали". Пізніше він запевнив, що Словаччина не відправить своїх військових до України і не постачатиме їй зброю.

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