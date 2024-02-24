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"РФ не перемогти у війні": Фіцо видав скандальну заяву про війну в Україні

Руслана Заклінська
24 лютого 2024, 22:23
Проросійський прем'єр Словаччини виправдав Путіна у вторгненні в Україні і сказав, що в російського диктатора нібито не було іншого виходу.
'РФ не перемогти у війні': Фіцо видав скандальну заяву про війну в Україні
Фіцо лякає Третьою світовою війною через членство України в НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольска бригада

Війна Росії проти України почалася у 2014 році з "розгулу українських неонацистів". Членство України в НАТО хорошою основою для початку Третьої світової війни. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Фіцо виправдав Путіна у вторгненні в Україні і сказав, що в російського диктатора нібито не було іншого виходу, адже НАТО поширювалось на схід. І для того, щоб зупинити цей процес Путін почав воювати.

"Військове вторгнення Росії в Україну є порушенням міжнародного права. Але війна почалася в 2014 році з розгулу українських неонацистів", - сказав проросійський політик.

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Словацький прем'єр вкотре підкреслив, що військове вирішення війни неможливе і різко засудив США та ЄС за допомогу Україні. Фіцо вважає, що ця допомога не сприяла перемозі України, а лише зміцнила позиції Росії та стимулювала продовження війни.

"Наївно вважати, що таку ядерну державу, як Російська Федерація, можна перемогти у звичайній війні. ... Давайте підштовхнемо обидві ворогуючі сторони - і Україну, і Росію - до перемир'я", - заявив Фіцо.

Він також стверджує, що вступ України до НАТО є неприйнятним. Фіцо назвав можливе членство України в НАТО хорошим підґрунтям "до початку Третьої світової війни".

Роберт Фіцо, як і раніше, відмовляється надавати військову допомогу Україні та закликає обидві сторони до миру. Він стверджує, що нібито "поки слов'яни вбиваються, Захід спостерігає". Крім цього, словацький прем'єр переконаний, що необхідно досягнути такої домовленості, щоб, з одного боку, були враховані вимоги України, а з іншого Росія мала гарнтії безпеки.

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Скандальні заяви Фіцо

Нагадаємо, Словацький прем'єр не вперше повторює пропаганду Кремля. Раніше він викликав шквал обурення своєю заявою, що "у Києві немає війни, там все абсолютно спокійно". Ця заява була зроблена в той день, коли українська столиця перебувала під масованими атаками російських військ.

Також прем'єр-міністр Словаччини категорично проти членства України в НАТО і заявив, що використає своє право вето, щоб запобігти цьому. Він стверджує, що вступ України до НАТО начебто може спровокувати Третю світову війну. Однак Фіцо висловив підтримку євроінтеграції України, але зазначив, що цей процес може зайняти кілька років.

Крім цього, лідер переможної Партії Smer-SD на парламентських виборах у Словаччині Роберт Фіцо підтвердив свої наміри зупинити допомогу Україні. Він стверджує, що в України менше проблем, ніж в Словаччини.

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війна в Україні НАТО новини Словаччини війна Росії та України Роберт Фіцо
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