У Туреччині заговорили про "припинення війни" РФ з Україною: що пропонує Анкара

Не йдеться про визнання окупації території України, пояснив Хакан Фідан.

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Хакан Фідан оцінив імовірність припинення війни / Колаж: Главред, Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, aa.com.tr

Туреччина вважає, що для України і РФ настав час почати діалог щодо припинення вогню, однак переговори про перемир'я не означають "визнання окупації", заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Але наш погляд на Україну полягає в тому, що обидві сторони, схоже, досягли межі результатів, яких вони можуть досягти за допомогою війни. Іншими словами, ми вважаємо, що, можливо, настав час розпочати певний діалог у напрямку припинення вогню. Звичайно, це не означає визнання окупації, але ми вважаємо, що настав час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від питання припинення вогню", - сказав він на прес-конференції з нагоди закриття дипломатичного форуму в Анталії, повідомляє Cafe Siyaset.

Фідан вказав на тисячі жертв війни в центрі Європи в XXI столітті, а також на руйнування інфраструктури та будинків, заявивши, що "цьому потрібно якось покласти край".

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"Щоб зупинити це, необхідно прийняти деякі переговори. До цієї думки потрібно звикнути. Іншими словами, я думаю, що ми досягли межі, за якою може йти війна з обох сторін. Звичайно, я ще раз хочу сказати, що не йдеться про визнання окупації", - заявив міністр.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Нагадаємо, проросійський прем'єр-міністр Словаччини категорично проти членства України в НАТО і заявив, що використає своє право вето, щоб запобігти цьому. Він стверджує, що вступ України до НАТО може спровокувати Третю світову війну. Однак Фіцо висловив підтримку євроінтеграції України, але зазначив, що цей процес може тривати кілька років.

Також Фіцо вважає, що війна Росії проти України почалася 2014 року через "розгул українських неонацистів". Він гостро засуджує допомогу США та ЄС Україні, вважаючи, що це лише зміцнює позиції Росії. Крім цього, прем'єр Словаччини закликає до мирного вирішення війни і вважає, що здобути перемогу над Росією у звичайній війні неможливо.

Крім цього, проросійський прем'єр Словаччини висловив можливість введення військ НАТО в Україну, але не підтвердив це конкретними доказами, посилаючись на "засекречені матеріали". Пізніше він запевнив, що Словаччина не відправить своїх військових в Україну і не постачатиме їй зброю.

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