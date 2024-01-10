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"Марна трата грошей": проросіський прем'єр Словаччини "проїхався" по Україні

Руслана Заклінська
10 січня 2024, 18:43оновлено 10 січня, 19:42
Словацкий лидер не поддерживает стратегию Запада в поддержке Украины и не хочет нормализации отношений с Россией.
'Марна трата грошей': проросіський прем'єр Словаччини 'проїхався' по Україні
Прем’єр-міністр Словаччини не підтримує стратегію Заходу щодо війни Росії проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс Президента

Прем'єр-міністр Словаччини і друг Путіна Роберт Фіцо розкритикував підхід Заходу до війни в Україні. Він стверджує, що наступ Росії був адекватною реакцією, а Україна нездатна на повноцінний контрнаступ. Про це він написав у колонці для словацького видання Pravda.

"Росія відреагувала на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу до НАТО, порушивши міжнародне право, застосувавши військову силу без міжнародного мандату. Великі країни часто так роблять", - заявив Фіцо.

Він стверджує, що західні країни помиляються, сподіваючись, що знищення Росії можна досягти через санкції і підтримку України. На його думку такий підхід лише зміцнює позицію Росії та не призведе до врегулювання війни.

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"Захід скористається порушенням Росією міжнародного права, постачатиме Україні купу зброї, мільярди доларів, навантажуватиме Росію масованими санкціями, атакуватиме основні російські мінеральні ресурси і до останнього чекатиме, що український солдат принесе йому голову російського ведмедя на тарілочці у вигляді виснаженої у військовому плані, економічно зруйнованої, міжнародно ізольованої і внутрішньо політично підірваної Росії", - написав прем’єр-міністр.

На думку Фіцо, стратегія Заходу, зосереджена на забезпеченні українських сил зброєю та фінансами, нібито не має перспектив на успіх. Однак він вважає, що зброя і гроші ще деякий час будуть надходити в Україну – "але безрезультатно".

"Буквально шокує те, як Захід неодноразово помилявся в оцінці ситуації в Росії. Факти невблаганні... Україна не здатна на повноцінний військовий контрнаступ, вона стала повністю залежною від фінансової допомоги Заходу з непередбачуваними наслідками для українців у найближчі роки", - заявив Фіцо.

Словацький прем'єр хоче нормалізації відносин із Росією, адже як прем'єр-міністр Словацької Республіки, він "не хоче поширювати ворожість до жодної країни світу, а також бажає поступової стандартизації відносин між країнами-членами ЄС і Росією".

"Очевидно, що марна трата людських ресурсів і грошей та плин часу не погіршить переговорну позицію Росії, а навпаки, посилить її, адже через кілька років міжнародна спільнота також почне організовувати відступ, дивлячись на реальність", – вважає Фіцо.

Крім цього, Фіцо закликав до мирного вирішення збройного протистояння між країнами. Він заявив, що "всім абсолютно ясно", що криза в Україні не може вирішитись військовим шляхом.

"Якщо я чогось і бажаю, так це щоб слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку", - написав Фіцо.

Позиція Фіцо щодо війни в Україні

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини і друг Путіна заявив, що навіть зі всією західною підтримкою Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Фіцо критикує потенційний контрнаступ ЗСУ та вважає, що Україна не має достатніх ресурсів для військового розв'язання конфлікту.

Також проросійський Фіцо протестує проти членства України в НАТО, заявляючи, що він скористається правом вето, щоб запобігти цьому рішенню. Він вважає, що вступ України може викликати Третю світову війну.

Нагадаємо, Словаччина вирішила припинити надання військової допомоги Україні зі своїх ресурсів. Країна віддала перевагу модернізації власних військових сил.

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війна в Україні новини Словаччини війна Росії та України Роберт Фіцо
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