Премʼєр Словаччини пропонував Києву "поступитися" РФ територією: у МЗС відповіли

Цього разу словацький премʼєр зазіхнув на територіальну цілісність України.

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Фіцо поширює російську пропаганду / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо, який неодноразово виступав з антиукраїнськими заявами, лобіюючи інтереси Путіна, цього разу натякнув, що Києву доведеться поступитися територіями країні-агресорці Росії, щоб закінчити війну. У МЗС підготували відповідь.

"Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони (українці) чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", - сказав Фіцо після зустрічі з угорським колегою Віктором Орбаном у Будапешті.

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У МЗС наголосили, що жодного компромісу щодо територіальної цілісності "бути не може".

"Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни. Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв", - написав у соцмережі речник міністерства Олег Ніколенко.

Він додав, що "без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом".

Фіцо бажає Україні поразки та підтримує Росію

Одразу після свого обрання премʼєром уряд Фіцо "згорнув" будь-яку передачу Україні зброї зі складів Міноборони країни. До цього Братислава була активним постачальником бойових машин та засобів ППО.

Словацький премʼєр неодноразово робив різкі випади у бік України та спільно з Угорщиною, теж проросійськи налаштованою, просуває наративи російської пропаганди у Євросоюзі. Зокрема, услід за Путіним називав український контрнаступ невдалим й сумнівався у здатності України звільнити власні території.

"Я не вірю у військове рішення. Ми повинні визнати, що в України немає достатньо сил, щоб переламати ситуацію військовим шляхом, і вона не здатна на будь-який контрнаступ. Ми можемо відправити всю зброю світу, всі гроші, але ніколи не переможемо Росію на полі бою. Приходить 2024 рік, і ви побачите, що умови врегулювання цього конфлікту почне диктувати Росія", - заявив прем'єр Словаччини.

Також Фіцо виступає проти продовження фінансування Європейським Союзом подальшої допомоги, водночас обіцяє підтримувати Київ "гуманітарно".

Останньою краплею для українського істеблішменту була обіцянка Фіцо перешкоджати вступу України до НАТО. У Раді навіть запропонували скасувати візит словацького премʼєра до України, де той має зустрітися з Денисом Шмигалем.

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