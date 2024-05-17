УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вночі вдарила дронами по Україні: скільки вдалося збити

Альона Вороніна
17 травня 2024, 08:16
337
Українська ППО у межах п’яти областей збивала безпілотники, якими окупанти вдарили вночі.
РФ вночі вдарила дронами по Україні: скільки вдалося збити
РФ вночі вдарила дронами по Україні/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія завдала по Україні удару дронами у ніч на п’ятницю, 17 травня. Загарбники запустили по нашій державі 20 ударних безпілотників "Шахед".

Дрони запускалися із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ на території РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.

відео дня

У результаті протиповітряного бою усі 20 ворожих безпілотників були збиті у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей, зазначив Олещук.

Атака беспилотниками по Украине 17 мая
Атака безпілотниками по Україні 17 травня/ Telegram Петро Олещук

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки РФ ракетами по Україні – останні новини

Нагадаємо, 15 травня у Дніпрі прогриміли вибухи – росіяни атакували місто ракетами. Напередодні Повітряні сили попереджали про "швидкісну ціль", яка прямувала на місто.

Також повідомлялося, що Росія зруйнувала дві найпотужніші ТЕС на майже 80% – у Центренерго бʼють на сполох. У Центренерго назвали терміни ремонту виробничих потужностей ТЕС.

Президент України Володимир Зеленський назвав нову ціль ракетних атак РФ. Успіх Росії поставить під удар енергетичну безпеку Європи, тому потрібно спільно з Польщею знайти спосіб, як протидіяти ракетним атакам, заявив президент України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні безпілотник беспилотники дрони вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Окупанти змінили тактику в Вовчанську: місцевих жителів вбивають і допитують в підвалах

Окупанти змінили тактику в Вовчанську: місцевих жителів вбивають і допитують в підвалах

09:19 Україна
ЗСУ "приземлили" два російські літаки та один вертоліт

ЗСУ "приземлили" два російські літаки та один вертоліт

08:53 Україна
РФ вночі вдарила дронами по Україні: скільки вдалося збити

РФ вночі вдарила дронами по Україні: скільки вдалося збити

08:16 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на червень 2024: Овнам - пропозиція, Тельцям - здійснення мрії, Близнюкам - гроші 61687

Гороскоп Таро на червень 2024: Овнам - пропозиція, Тельцям - здійснення мрії, Близнюкам - гроші

У кого Пугачова відбила Галкіна у двохтисячних - названо ім'я відомої ведучої 44806

У кого Пугачова відбила Галкіна у двохтисячних - названо ім'я відомої ведучої

Налетять дощі з грозами: синоптик попередила про небезпечну погоду і назвала дати 12386

Налетять дощі з грозами: синоптик попередила про небезпечну погоду і назвала дати

Хто не підлягає мобілізації за новим законом: усі категорії та пояснення юриста 11351

Хто не підлягає мобілізації за новим законом: усі категорії та пояснення юриста

Останні новини

09:19

Окупанти змінили тактику в Вовчанську: місцевих жителів вбивають і допитують в підвалах

08:53

ЗСУ "приземлили" два російські літаки та один вертоліт

08:16

РФ вночі вдарила дронами по Україні: скільки вдалося збити

08:10

Пазл осіннього припинення вогнюПогляд

07:52

Севастополь і Балаклава - без світла: що відомо про нічну "бавовну" в Криму

Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану ТрампаВійна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа
07:11

У РФ прогриміло понад 35 вибухів: через атаку дронів загорівся порт, нафтобаза і НПЗВідео

07:10

Знайти помилку за 6 секунд зможе лише найуважніший: найкращий спосіб перевірити себе

06:10

Що з себе представляє ППО в КримуПогляд

05:32

Путін хоче домовитися про мир, але не з Україною: Маломуж розкрив деталі

Реклама
05:05

Чому окупанти зациклилися на Вовчанську і яка їхня справжня мета - експерт

04:30

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина

04:00

Фокус-покус: Ілюзіоніста Копперфільда звинуватили в домаганнях

03:28

Плям від води більше не буде: чим потрібно натерти кран - унікальний методВідео

02:20

Скільки можна зберігати насіння: варто знати термін придатності для кожної рослини

01:43

Горіла стоянка літаків і склад палива: з'явилися знімки аеродрому "Бельбек" після атакиФото

01:30

Бенніфер йдуть на дно: Джей Ло і Аффлек як ніколи близькі до розлучення - ЗМІ

00:00

Харків масово атакували ворожі "Шахеди": є влучання, виникла пожежа

16 травня, четвер
23:39

ЗСУ тисячами знищують окупантів: генерал сказав, чи зможе РФ оточити Харків

23:09

Будуть великі втрати, але РФ не зупиниться: у НАТО сказали, чи прорвуть росіяни фронт

22:53

ЗМІ: у НАТО близькі до відправлення в Україну інструкторів, це "розмиє" червоні лінії

Реклама
22:50

Соромиться навіть прізвища: донька Анастасії Волочкової зреклася матері

22:11

"Серце в штани впало": Білик висловилася про виступ України на Євробаченні-2024

21:55

РФ стягує сили під Сумську область, може початися наступ - Reuters

21:49

Супер мама: Наталя Могилевська показала рідкісний кадр молодшої доньки

21:19

"Додали впевненості": Зеленський - про важкі бої на Харківщині

20:53

Путін прибув до Китаю: про що (не)говорив із Сі в перший день візиту

20:53

По всій Україні завтра знову вимикатимуть світло: у які години

20:30

Дружина Віктора Павліка у сльозах зізналася в складних для сім'ї часах

20:03

ЗСУ зупинили активне просування окупантів: в ОВА розкрили ситуацію на Харківщині

19:39

Зустріч Путіна і Сі: про що вони домовилисяВідеоблоги

19:37

В Україну йде потепління: коли в регіони повернуться грозові дощі

19:28

Москва в програші: експерт розповів, що чекає на ядерну зброю окупантів

19:27

У кого Пугачова відбила Галкіна у двохтисячних - названо ім'я відомої ведучої

19:22

В небезпеці - захід України: Зеленський назвав нову ціль ракетних атак РФ

19:10

Путін нікому не довіряє, його паранойя зростаєПогляд

19:06

Росія зруйнувала дві найпотужніші ТЕС на майже 80%: у Центренерго бʼють на сполох

18:31

Софія Ротару в стильній вишиванці привітала українців зі святом

18:28

Просування РФ на фронті можна зупинити: майор назвав 3 вирішальні фактори

18:25

Ціни підняли на 37%: в Україні стрімко зросла вартість популярної весняної ягоди

18:10

Удари по Бельбеку - тільки початок, на Крим очікують масштабні атаки F-16 - Світан

Реклама
17:40

"Пробач мені": морально найскладніша евакуація з Вовчанська, плакали всіВідео

17:33

РФ не має ресурсів для наступу: Селезньов назвав справжню ціль росіян на Харківщині

17:23

Міка Ньютон із темним довгим волоссям і чубчиком стала невпізнанною

16:58

В Україні знову зникає світло: графіки відключень

16:49

Особливий зв'язок: Пономарьов назвав причину призначення Білоусова в Міноборони РФ

16:46

Як відмити йоржик для унітазу: треба робити одну просту дію, щоб не поширювати мікробиВідео

16:22

"Байден вигідніший Китаю": Кулик сказав, чи зміниться позиція КНР після виборів у США

16:04

"Потрібно дві системи Patriot": Зеленський пояснив, як можна відбитися від атак РФ на Харків

16:03

Важливі зміни: як перетнути кордон після набуття чинності закону про мобілізацію

16:00

Марічка Падалко довела до сліз військовим навиком сина-школяра

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти