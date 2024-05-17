РФ вночі вдарила дронами по Україні: скільки вдалося збити

Українська ППО у межах п’яти областей збивала безпілотники, якими окупанти вдарили вночі.

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РФ вночі вдарила дронами по Україні/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія завдала по Україні удару дронами у ніч на п’ятницю, 17 травня. Загарбники запустили по нашій державі 20 ударних безпілотників "Шахед".

Дрони запускалися із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ на території РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні. відео дня

У результаті протиповітряного бою усі 20 ворожих безпілотників були збиті у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей, зазначив Олещук.

Атака безпілотниками по Україні 17 травня/ Telegram Петро Олещук

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки РФ ракетами по Україні – останні новини

Нагадаємо, 15 травня у Дніпрі прогриміли вибухи – росіяни атакували місто ракетами. Напередодні Повітряні сили попереджали про "швидкісну ціль", яка прямувала на місто.

Також повідомлялося, що Росія зруйнувала дві найпотужніші ТЕС на майже 80% – у Центренерго бʼють на сполох. У Центренерго назвали терміни ремонту виробничих потужностей ТЕС.

Президент України Володимир Зеленський назвав нову ціль ракетних атак РФ. Успіх Росії поставить під удар енергетичну безпеку Європи, тому потрібно спільно з Польщею знайти спосіб, як протидіяти ракетним атакам, заявив президент України.

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