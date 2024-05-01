Безпілотники ГУР підірвали НПЗ у Рязані: джерело розкрило деталі спецоперації

На Рязанському нафтопереробному заводі виникла сильна пожежа внаслідок удару БПЛА.

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Рязанський НПЗ підірвано внаслідок спецоперації ГУР / Колаж: Главред, Фото: ГУР, скріншот

Удар безпілотників по Рязанському нафтопереробному заводу в РФ був спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони.

Про це йдеться в повідомленні агентства РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Звернемо увагу, що в березні 2024 року завод уже був атакований українськими безпілотниками. Тоді повідомлялося, що для удару було застосовано далекобійний дрон-камікадзе "Лютий".

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Що відомо про атаку БПЛА

Як повідомлялося раніше, у ніч 1 травня в Росії безпілотники атакували Рязанську область країни-агресора. На Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

За словами очевидців, атака на НПЗ сталася близько третьої години ранку. Спочатку було чути гул, а потім прогриміли два вибухи.

До слова, в ніч на 1 травня під удар потрапила також Воронезька область РФ. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив у Telegram-каналі, що в ніч на середу над територією Воронезької області було збито два безпілотники. За його словами, один із них було збито в передмісті Воронежа, а ще один - у Воронезькій області.

Дивіться відео - удар по Рязанському НПЗ:

/ Скріншот

/ Главред

Удари по НПЗ у Росії

Як повідомлялося, дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

Нагадаємо, в ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Що відомо про Рязанський НПЗ Завод введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Підприємство перебуває під контролем "Роснєфті". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Максимально можливий обсяг обробки НПЗ 17-18 мільйонів тонн нафти, пише Вікіпедія.

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