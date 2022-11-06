У США з'ясували, коли Росія отримала дрони від Ірану для вбивства українців

Іранські дрони / УНІАН , mil.in.ua

У США заявили, що Іран передавав Росії свої дрони-камікадзе вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Таку заяву зробив спеціальний представник США по Ірану Роберт Меллі, передає Голос Америки.

"Вони (Іран - ред.) переправили десятки дронів в Росію тільки цього літа і у них є свої військові фахівці в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних", - заявив Меллі.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Разом з тим Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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