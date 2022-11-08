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В Ірані назріває розкол через постачання Росії дронів-камікадзе - The Guardian

8 листопада 2022, 01:10

Один з відомих консервативних священнослужителів заявив, що уряду Ірану потрібно порадити Росії дотримуватись міжнародних норм.

В Ірані назріває розкол через постачання Росії дронів-камікадзе - The Guardian
В іранських елітах розпочався розкол / Колаж: Reuters, УНІАН

В Ірані назріває внутрішній розкол через постачання Росії дронів-камікадзе, які використовуються у війні проти України. Так, відомий консервативний священнослужитель країни Масіх Мохаджері заявив, що Росія є явним агресором у цій війні і постачання має бути припинене.

Як пише британська газета The Guardian, Мохаджері виділив три речі, які мав би зробити уряд Ірану: порадити Росії дотримуватися міжнародних норм, заборонити Росії використовувати у війні проти України іранські дрони, підтримувати тісніші стосунки з Україною.

"Чому ви не заявили Росії після початку війни в Україні, що вона не має права використовувати іранські безпілотники у війні в Україні? Крім того, чому ви відкрито не засудили Росію за розв’язання війни та чому не доклали подвоєних зусиль для посередництва між двома сторонами, щоб покласти край цій лихій війні?" - звернувся Масіх Мохаджері до глави МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна.

Він підкреслив, що влада Ірану ще має час змінити свою позицію щодо війни в Україні, яка суперечить основним принципам зовнішньої політики країни.

"Не варто складати всі яйця в російський кошик. Цей метод суперечить політиці "ні схід, ні захід", яка є стрижнем зовнішньої політики Ісламської Республіки Іран", - резюмував Мохаджері.

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдала масованих ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

Водночас Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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війна в Україні Іран дрони
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