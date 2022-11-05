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Іран вперше визнав постачання дронів Росії, але є нюанс

5 листопада 2022, 12:13

Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

Іран вперше визнав постачання дронів Росії, але є нюанс
Іран вперше визнав поставки дронів Росії, але є нюанс / Вікіпедія, скріншот YouTube

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", - передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

"Якщо з'ясується, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція з приводу війни в Україні – припинення війни, повернення сторін до переговорів і повернення біженців в свої будинки", - сказав він.

Також іранський міністр наполягає, що повідомлення про постачання Росії балістичних ракет не відповідають дійсності.

Він також розповів, що іранська делегація пропонувала Україні провести переговори в одній з європейських країн, але отримала відмову.

"США і деякі європейські країни, зокрема Німеччина, сказали Україні, що в той час, коли ми хочемо ввести санкції проти Ірану через постачання безпілотників Росії, ви хочете пити каву з іранцями в європейській країні", -заявив Амір- Абдоллахіян.

Роль Ірану у війні Росії проти України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній і критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

У МЗС України ініціювали розрив дипломатичних відносин з Іраном. Керівник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба сказав, що Тегеран діє підло і брехливо. Київ не буде такого терпіти.

Іран офіційно заперечує інформацію, згідно з якою Тегеран передає Москві зброю. Йдеться, в тому числі, і про постачання окупантам РФ дронів-камікадзе.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Іран дрони
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