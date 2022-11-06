США відправили військові літаки в бік Ірану через можливу атаку на Саудівську Аравію - WP

США відправили військові літаки в бік Ірану / Колаж фото factroom.ru, ua.depositphotos.com, 1in.am

США направили військові літаки в бік Ірану. Все це пов'язано з нещодавніми повідомленнями про можливу атаку з боку Ірану по Саудівській Аравії. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що відправка літаків ілюструє міцність і важливість партнерства США і Саудівської Аравії.

"Коли недавні звіти розвідки попереджали про неминучі атаки іранських балістичних ракет і безпілотників по цілях в Саудівській Аравії, Центральне командування США запустило військові літаки, що базувалися в регіоні Перської затоки, в бік Ірану в рамках загального підвищеного стану готовності Збройних сил США і Саудівської Аравії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо про те, що влада Саудівської Аравії попередила США про те, що Іран планує найближчим часом напасти на неї і на Ірак. Такими дії Іран хоче відвернути увагу населення від антиурядових протестів.

Військовий експерт Ілія Куса заявляв, що якщо Іран розв'яже війну на Близькому Сході, то швидше за все програє. При цьому США або Європа не хочуть брати участь у цій війні і не планують відправляти туди свої війська. Участь у цій війні потягне за собою безліч економічних і гуманітарних проблем.

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