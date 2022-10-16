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Іран хоче передати Росії балістичні ракети малої дальності: перша партія вже готується - WP

16 жовтня 2022, 13:31

Розвідка повідомляє, що перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar вже готується на заводі.

Іран, Росія, іранські ракети
Іран хоче передати Росії балістичні ракети / Колаж Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Окупанти можуть отримати ракети класу "земля - земля". Про це заявила розвідка однієї з союзних США держав, повідомляє The Washington Post.

Розвідники вже передали цю інформацію Америці та Україні. Іран може передати Росії ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх перша партія вже готується на заводах.

Повідомляється, що це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані до 300 км (Fateh-110) і 700 км (Zolfaghar).

"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними і досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі", – йдеться в повідомленні.

іранська ракета Zolfaghar
Іранська ракета Zolfaghar / Вікіпедія
іранська ракета Fateh-110
Іранські ракети Fateh-110 / Вікіпедія

Видання повідомляє, що Іран має один з найбільших і різноманітних арсеналів ракет малої і середньої дальності на Близькому Сході.

Скандал з іранськими безпілотниками для Росії

Нагадаємо, в Україні вже вдалося збити іранські безпілотники, які були передані Росії для атак по українським громадянам.

Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського провадження. Після цього стало відомо, що Україна вигнала посла Ірану.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Іран має негайно припинити постачання зброї Росії. Він назвав іранські безпілотники єдиною третьою стороною і наголосив, що у зв'язку з цим Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

Україна пригрозила Ірану ізоляцією у відповідь на постачання зброї Росії.

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