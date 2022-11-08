РФ заплатила Ірану за дрони 140 млн євро та віддала захоплену в Україні західну зброю - Sky News

Нещодавно між Тегераном і Москвою було укладено ще одну угоду про безпілотники / Фото Reuters, pixaby

Росія відправила Ірану 140 млн євро готівкою та кілька захоплених британських та американських озброєнь в обмін на дрони, які армія РФ використовує для ударів по українській інфраструктурі.

Як повідомляє Sky News, російський військовий літак таємно перевіз гроші та три види боєприпасів – британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger – в аеропорт Тегерана вранці 20 серпня.

Ця зброя була частиною партії військової допомоги Британії та США, призначеної для українських військовослужбовців, яка, за словами джерела видання, "потрапила до рук Росії".

В обмін на такі "подарунки" РФ одержала понад 160 безпілотних літальних апаратів, зокрема 100 дронів-камікадзе Shahed-136, 60 менших безпілотників Shahed-131 та шість дронів Mohajer-6, здатних скидати боєприпаси.

"За останні кілька днів між Тегераном і Москвою було укладено ще одну угоду про безпілотники на суму 200 мільйонів євро. Це означає, що найближчим часом буде ще одна велика поставка БПЛА з Ірану", - стверджує джерело видання.

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдала масованих ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

Водночас Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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