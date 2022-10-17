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Іран - співучасник військових злочинів РФ: Україна закликала Тегеран не постачати зброю Москві

17 жовтня 2022, 20:48

Іран і керівництво країни нестимуть найсуворішу відповідальність, якщо Тегеран не відмовиться від постачань зброї країні-агресорці РФ, заявили в МЗС України.

МЗС України, Іран, дрони
Україна застосовуватиме всі заходи для захисту свого цивільного населення і суверенітету держави - МЗС / Колаж УНІАН, Reuters, mil.in.ua

Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти. Тегеран повинен припинити постачання озброєнь Москві, інакше на нього чекає серйозна відповідальність. На тлі повідомлень про передачу Іраном балістичних ракет земля-земля країни ЄС повинні впровадити нові санкції проти іранської держави. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

В заяві МЗС сказано, що країна-агресорка Росія, використовуючи іранські дрони-камікадзе, тільки за останній тиждень завдала понад 100 ударів по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах і дитячих майданчиках в містах України.

Отримали поранення, загинули десятки людей, серед них діти. Пошкоджено третину енергетичної інфраструктури української держави, а також дві дипломатичні установи в Києві.

Дипломатичне відомство закликало Іран відмовитися від постачань Росії зброї для ведення агресивної загарбницької війни проти України. Такі дії перетворюють Тегеран на співучасника військових злочинів і терактів Москви в Україні. Якщо іранська держава не почує закликів, Тегеран зіткнеться з суворими наслідками.

"Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України. Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - зазначено в заяві.

Також глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до колег, керівників міністерств закордонних справ країн ЄС, із закликом впровадити нові санкції проти Ірану. Особливо актуальною ця тема стала після повідомлень про плани Тегерана передати Москві балістичні ракети земля-земля.

"Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН", - підкреслили в Міністерстві закордонних справ України.

Атака Києва Росією іранськими дронами

Вранці, 17 жовтня, у Києві прогриміли вибухи. Перед прильотом в Київській області були помічені іранські дрони-камікадзе моделей Shahed. Вони летіли в напрямку Києва.

В результаті атак ворожих дронів сталося попадання в житловий будинок у Шевченківському районі столиці Києва. Під завалами опинилися люди.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій на 16:11, вдалося врятувати 19 людей. 4 людини загинули. Госпіталізували 3 постраждалих. Також госпіталізували 2 рятувальників.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів у Києві. Він заявив, що окупанти не дають спокій українцям ані вдень, ані вночі. Гарант підкреслив, що на загарбників чекає справедливе покарання, а Україну – перемога у війні.

Дивіться відео ТСН - Росія атакує Україну ракетами та іранськими дронами-камікадзе

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