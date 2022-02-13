Радник Байдена розповів, навіщо оприлюднюють дані про вторгнення РФ в Україну

Війська Росії / Reuters

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США публікують розвідувальні дані, "щоб зупинити війну, а не почати її"

"Наша точка зору полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати тут сюрприз - звалити щось на Україну або світ. І просто, наскільки це можливо, ділимося цією інформацією якомога ширше. Це те, що ми зробили. Це те, що ми будемо продовжувати робити", - сказав Салліван в ефірі CNN.

За його словами, масштабні військові дії Росії можуть початися в Україні в будь-який день, включаючи найближчий тиждень, до закінчення Олімпіади до 20 лютого.

За його словами, нарощування Росією сил біля українських кордонів і їх маневри роблять очевидною можливість початку незабаром масштабних військових дій.

Салліван припустив, що військова атака РФ може початися з ракетно-бомбових ударів.

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"Вони ніколи не бувають такими точними, як хотілося б армії - будь-якої армії. Ми навіть не знаємо, наскільки точними їх хотіла б зробити російська армія", - зазначив він.

Чому США так відкрито говорять про вторгнення Росії

"Невинні мирні жителі можуть бути вбиті незалежно від їх національності. За цим піде наступ Сухопутних військ, що рухаються через український кордон. Знову ж таки, невинні цивільні особи можуть потрапити під перехресний вогонь або потрапити в пастку в місцях, звідки вони не можуть вибратися. ...Ось чому ми так ясно і прямо говоримо американським громадянам, що, поки варіанти комерційного транспорту все ще доступні, вони повинні скористатися ними", - сказав радник Джо Байдена.

За його словами, розвідка США вважає, що, якщо Росія дійсно вторгнеться в Україну, вона може провести операцію під чужим прапором як привід для вторгнення.

"У нас є інформація, яку ми зібрали за допомогою розвідки, яка вказує на активне планування цього, і не тільки Сполучені Штати говорять про це. Наші союзники по НАТО також заявляють про це, тому що вони змогли вивчити ці розвіддані, оцінити їх достовірність і прийти до такого ж висновку, до якого прийшли ми", - сказав Салліван.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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